Quello che accade nel cuore della città di Paliano nei giorni in cui va in scena "Il Carosello festival degli artisti di strada", è davvero spettacolare. Un mix di sensazioni, di emozioni, di fascino. La formula della magia, del fascino, delle attrazioni, della poesia, del teatro, è stata vincente anche quest'anno. Gli spettatori sono rimasti entusiasti, incantati davanti alla creatività, alla professionalità, al coinvolgimento degli artisti.

Angoli, strade, piazze, gli scorci più suggestivi della città di Paliano si sono trasformati, lo scorso week-end, in palcoscenici naturali, prestando il loro fascino a diversi artisti. Successo della ventunesima edizione della tre giorni. Arte, espressività e creatività: una combinazione fantasiosa e brillante ch ha garantito anche per questa edizione divertimento fra i piccoli e attrazione per i grandi. Una manifestazione che è ormai diventata un punto di riferimento nel ricco programma di eventi nell'estate palianese.

Tre giorni di laboratori e spettacoli nelle strade e nelle piazze del paese con artisti straordinari provenienti da diverse parti del mondo. Il festival, ideato e diretto da Paolo Quintiliani, è stato organizzato dal Teatro della Luna, con il patrocinio del Comune di Paliano e della Regione Lazio.

«Una nuova edizione del Carosello Festival, un evento che annualmente offre uno splendido mix di arte, creatività e soprattutto divertimento - il commento del sindaco Domenico Alfieri - Un evento che contribuisce al valore attrattivo del nostro paese richiamando un numeroso e ormai affezionato pubblico». «Il Festival - ha aggiunto il vice sindaco con delega alla Cultura e al Turismo Valentina Adiutori - ha avuto negli anni un successo oltre ogni rosea previsione, tanto da essere confermato tra gli eventi più importanti e attesi non solo nel nostro paese ma anche nelle zone limitrofe. Tre giorni in cui il connubio fra teatro, circo e musica, contribuisce alla promozione di nuovo turismo e valorizzazione del territorio».

Un appuntamento che ogni anno richiama numerose persone anche dai paesi limitrofi, e non solo, nel cuore di Paliano. E anche l'edizione numero ventuno non ha deluso le aspettative.