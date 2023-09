Una giovane aquinate sta per irrompere sul piccolo schermo. È la storia di Cecilia D'Ammassa, una delle protagoniste del "Collegio 8", il docu-reality che torna in grande stile, in prima serata su Rai 2, domenica. Un battesimo televisivo di poco successivo alla sua sedicesima candelina. La bella Cecilia è infatti nata a Sora il 20 settembre del 2007. A dispetto della giovanissima età, l'aquinate ha già le idee chiare. Capelli biondi e lunghi, ai quali è legatissima, occhi azzurri con i quali guarda al futuro con quell'entusiasmo tipico di chi, come tanti suoi coetanei adolescenti, sogna in grande. Nel recente passato è stata già protagonista di sfilate e shooting fotografici a testimonianza che il suo indubbio fascino non passa inosservato. Narcisista, non sopporta chi non parla, fedele al motto "l'acqua cheta puzza".

Cecilia frequenta con profitto il liceo Scienze umane nella vicina Pontecorvo. Danza, moda e televisione rappresentano da sempre le sue grandi passioni. Il suo sogno nel cassetto è quello di entrare nel mondo dello spettacolo. Il "Collegio" potrebbe costituire il classico trampolino per una carriera piena di grandi soddisfazioni. È così dal centro di Aquino (dove vive con i suoi genitori Gilberto e Loredana), Cecilia è pronta a sbarcare al collegio San Francesco di Lodi, teatro delle sei puntate del format Rai. Una ventina di adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni devono studiare per un mese all'interno di un collegio dell'epoca in cui ciascuna edizione è ambientata, al fine di conseguire il diploma di licenza media.

All'interno della struttura vigono regole ferree, così come particolarmente severe sono le punizioni che arrivano fino all'esclusione del programma. La voce narrante dell'ottava edizione è quella di Stefano De Martino, noto ballerino e conduttore televisivo, assurto agli onori delle cronache per la love story con Belen Rodriguez. Emozionato anche il sindaco Fausto Tomassi: «In attesa di vederla sullo schermo tra i giovani protagonisti della nuova edizione del docu-reality che da qualche anno sta riscuotendo grandi consensi, voglio esprimere un grosso in bocca al lupo alla "nostra" Cecilia D'Ammassa. Sembra ieri di vederla giocare in piazza San Tommaso con i suoi lunghissimi capelli biondi, suo tratto distintivo, sempre sotto l'occhio vigile di mamma Loredana, ed ora è già una donna con le idee molto chiare: riuscire a coronare il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo e della moda. E noi siamo certi che riuscirà nel suo intento perché Cecilia ha tutte le carte in regola per ottenere ciò che desidera.

La sua determinazione, unita alla genuinità e alla simpatia, faranno davvero la differenza. Auguriamo a Cecilia di riuscire in ciò che crede senza mai dimenticare, però, quell'importante bagaglio di valori ed insegnamenti che le hanno trasmesso mamma e papà e che dovrà sempre custodire come uno scrigno prezioso. In bocca al lupo Cecilia. Aquino ti sostiene e ti incoraggerà sempre!».