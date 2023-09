Fervono i preparativi per la sagra dell'uva. Un evento che richiama nel centro di Torrice tante persone, anche da molti altri paesi della Ciociaria e non solo. E per l'edizione di quest'anno, la quarta, gli organizzatori annunciano una grande novità. La sagra raddoppia. Saranno due le giornate di festa. Quando? Il 7 e l'8 ottobre. Non mancheranno, ovviamente, i tradizionali carri allegorici delle contrade, stand enogastronomici con prodotti locali, ottimo vino, musica e giochi popolari.

Un'occasione davvero imperdibile. Due giornate nelle quali il connubio tra pietanze ciociare, buon vino e musica folk, immergerà i partecipanti nella tradizione. A organizzare l'appuntamento è la dinamica associazione culturale "I Viandanti", in collaborazione con le contrade del paese e con il patrocinio del Comune di Torrice. «Un cammino tra tradizioni del passato e sapori della nostra terra, saranno 8 le contrade partecipanti, oltre 30 pietanze della tradizione ciociara accuratamente preparate da massaie locali, musica folkloristica ad allietare entrambe le giornate ed infine del buon vino – sottolineano gli organizzatori - Nella giornata di sabato 7 ottobre il tutto avrà inizio alle ore 18 con l'apertura degli stand enogastronomici che saranno disposti lungo Viale Regina Elena, alle ore 21 in piazza Santa Lucia avrà luogo la simpaticissima gara di stornelli ciociari, le contrade si sfideranno a suon di canti popolari lasciando libero sfogo alla fantasia. Alle ore 22 sarà il turno de "I Trillanti", gruppo musicale che allieterà la serata».

Divertimento assicurato anche per domenica 8 ottobre. «Sarà un'intera giornata dedicata al divertimento e alla tradizione. Si parte alle ore 10.30 con l'attesissima sfilata dei carri allegorici realizzati accuratamente dalle contrade, già da mesi ci si prepara per mettere in campo il carro migliore e per aggiudicarsi il premio di "miglior carro della Sagra dell'Uva 2023". Al termine della sfilata si apriranno gli stand enogastronomici con piatti tipici della tradizione preparati dalle contrade stesse e successivamente si darà il via alla sfida più avvincente, quella dei giochi popolari come ad esempio la giostra della botte, la carriola e tanti altri. Infine, ma non per importanza, l'attesissima sfilata prima dei bambini, con vestiario tipico ciociaro, e per chiudere in bellezza, la proclamazione di Miss Uva 2023. Nella serata di domenica, durante l'esibizione del secondo gruppo in concerto, "I Brigallè", sarà poi proclamata la contrada vincitrice della Sagra dell'Uva 2023. Le contrade sono pronte, la sfida è stata lanciata – assicurano dall'associazione "I Viandanti - i carri allegorici sono in fase di perfezionamento, la voglia di divertirsi non manca quindi non ci resta che invitarvi a partecipare, vi aspettiamo a Torrice il 7 ed 8 ottobre, divertimento assicurato».