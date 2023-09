Food truck, live music, dj set, artisti di strada, animazione, arte... Tutto questo è lo "Street Food d'Autore", che animerà il centro storico del capoluogo nelle serate del 22 e 23 settembre, dalle ore 20 alle 24, lungo piazzale Vittorio Veneto, corso della Repubblica, largo Turriziani, via Maccari, piazza Valchera, largo San Silverio e piazza Sant'Ormisda.

Evento patrocinato dal Comune di Frosinone (assessorato al commercio di Valentina Sementilli e al centro storico di Rossella Testa), dall'associazione Frosinone Alta e dalla Pro Loco.

Alla conferenza stampa a palazzo Munari hanno preso parte il primo cittadino Riccardo Mastrangeli, gli assessori Rossella Testa, Valentina Sementilli e Angelo Retrosi, il presidente dell'associazione "Frosinone Alta" Gianluca Colella e il suo segretario Andrea Ciotoli, Massimiliano Scarchilli, Gigino Neglia del ristorante "La Stella", e l'organizzatrice della parte artistico-musicale della manifestazione Ingrid Di Vito.

Rossella Testa ha introdotto questa prima edizione dello Street Food d'Autore, quale evento conclusivo del lungo programma estivo dell'estate frusinate in cui «ci saranno circa cinquanta stand. Uno street food sì d'autore, ma alla portata di tutti, perché tutti gli stand e gli operatori presenti lungo il percorso, offriranno un piatto a cinque euro, quindi alla portata di tutti. L'associazione Frosinone Alta ha pensato anche a due navette, che partiranno dall'ascensore inclinato giù a valle ininterrottamente, una arriverà a piazza VI Dicembre, l'altra a piazzale Vittorio Veneto».

«Due serate all'insegna del sano divertimento, dell'aggregazione, degustando cibo di qualità caratteristico del nostro territorio, portando alla valorizzazione del territorio e dei commercianti stessi, creando eventi di qualità» ha spiegato Valentina Sementilli.

«Ci aspettiamo un grandissimo coinvolgimento da parte della cittadinanza, ma anche da quelli che sono i cittadini che stanno intorno a Frosinone» le parole di Gianluca Colella. «Vogliamo sicuramente dare un prodotto nuovo, creare un evento assolutamente innovativo, per valorizzare il centro storico che sarà sicuramente una bellissima vetrina, attraverso la sinergia di questi operatori locali che rappresentano la nostra tradizione, ma anche creando una sorta di fusione con operatori che vengono anche da altre parti d'Italia, creando questo mix interessante» ha spiegato Ingrid Di Vito. Angelo Retrosi ha esposto un progetto che ha in mente, volendo sottoporre agli uffici per il futuro qualcosa di nuovo anche per il centro storico. «Ho preso il fascicolo del museo archeologico, quindi il progetto esecutivo volge al termine» ha enunciato Retrosi.

Per il sindaco Mastrangeli «è una manifestazione di grandissimo livello ma ad un prezzo calmierato, portandolo al livello della gente normale, della popolazione, facendo conoscere quella che è la qualità del prodotto, e offrendo degli spettacoli dal vivo. Questo significa dare al capoluogo quello che è il suo livello, favorendo pure una contaminazione culturale, culinaria e di costumi. Io credo sia un arricchimento per tutti quanti».

Il programma prevede per venerdì 22 l'apertura degli stand alle 20, e alle 20.30 "Hip Hop Academy" con spettacolo di danza (urban dance, hip hop, breack dance e videodance), dj set "Kenny Bizzarro & Joe Picasso" a via Belvedere, dj set "BMAX" a Corso della Repubblica, dj set "Daniele Palombo" a Largo Amendola, animazione per bambini a cura di Enrico Pro a Largo Turriziani e lezioni di danza per bambini a cura di "Dance Lab", "Trio Jazz" a Largo San Silverio, "Quelli di Anarres" musica rock&folk a Largo Sant'Ormisda, "Street Market" (artigianato artistico) a via Maccari, "Street Art" (esposizione quadri) a via del Carbonaro. Sabato 23, sempre alle 20 apertura stand, alle 20.30 "Hip Hop Academy", alle 21 "Raf DJ" a largo Amendola, "Kenny Bizzarro & Max Esposito"- Bunny Clan Records a Corso della Repubblica.

Alle 22 a Largo Amendola dj set "Riccardo Ferracci" e alle 23 "King of the night". A Largo Turriziani esibizione artisti di strada "Mago Mix e Lorenzo", a Largo Sant'Ormisda "Quelli di Anarres" musica rock&folk, a Largo San Silverio dj set "Tony Maione Lello Cacciola", a via Maccari "Street Market", e a via del Carbonaro "Street Art". Alle 22 a piazza Vittorio Veneto "DJ SIMA" dj supporter di Lisa Millett, e alle 23 il gran concerto di Lisa Millett.