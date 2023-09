Torna in paese uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: le "Cantine". L'Aps "Contrade ripane", in collaborazione con il Comune, organizza la quinta edizione della manifestazione eno-gastronomica, arricchita da tradizioni e cultura.

«Continua il viaggio alla riscoperta delle nostre tradizioni, cultura e nostre radici con un evento eno-gastronomico diventato ormai un punto di riferimento della provincia e del Centro Italia - Annunciano gli organizzatori - Più cantine, più vino, più portate, più divertimento con cinque postazioni musicali e un gruppo folk itinerante tra i vicoli del nostro bellissimo centro storico, rivivendo i costumi, i sapori e le tradizioni della nostra terra.

Si potranno gustare tanti piatti ciociari accompagnati da ottimo vino novello delle nostre colline. Ovviamente, il tutto sarà "plastic free". L'appuntamento è per sabato 14 ottobre, a partire dalle ore 19 e domenica 15, dalle ore 12 alle 17. IL fulcro della manifestazione sarà il centro storico, con ingresso gratuito. I visitatori - prosegue lo staff della kermesse - troveranno alle due entrate le postazioni per poter acquistare il sacchetto con il bicchiere, al prezzo di 5 euro. Soltanto con questo bicchiere si potrà prendere il vino nelle postazioni dedicate, per otto volte, tramite coupon gratuiti. I coupon possono essere riacquistati all'ingresso. Aspettiamo tutti numerosi».

Dunque, la macchina organizzativa è già in moto, ogni dettaglio è stato previsto accuratamente, anche l'eventuale spostamento della manifestazione al 21 e 22 ottobre in caso di pioggia. Un appuntamento ben organizzato e di successo, che annualmente accoglie centinaia di visitatori da tutta la provincia e non solo nel cuore del paese, all'insegna della tradizione culinaria locale e del divertimento.