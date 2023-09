Entusiasmo alle stelle per il primo appuntamento a Frosinone dello Sport City Day. La manifestazione che si è tenuta in 140 città italiane e arriva quest'anno alla terza edizione è sbarcata ieri mattina anche nel capoluogo. La Villa comunale, allestita con oltre cinquanta stand dedicati alle diverse discipline sportive, è stata invasa da centinaia di persone, che, nel corso di tutta la mattinata, hanno potuto assistere a dimostrazioni delle diverse discipline proposte e cimentarsi nei vari sport.

Pallavolo, basket, ginnastica artistica, boxe, ma anche ippica, tiro con l'arco, sci. Sono solo alcune delle trenta attività che ieri hanno trasformato la Villa comunale in un grande centro sportivo a cielo aperto. E per le discipline acquatiche sono state allestite anche due piscine, senza dimenticare l'attenzione all'ambiente. L'acqua utilizzata per riempirle, infatti, a manifestazione conclusa, è stata riciclata per la pulizia delle strade. Oltre quaranta le società sportive presenti, che hanno partecipato insieme alle associazioni che operano quotidianamente al fianco delle persone diversamente abili e delle loro famiglie.

Lo Sport City day, fortemente voluto dal sindaco Riccardo Mastrangeli e dal consigliere delegato allo sport del Comune di Frosinone Francesco Pallone, con l'assessorato all'innovazione di Alessandra Sardellitti, è frutto della collaborazione del Comune di Frosinone con la Fondazione Sport City e Sport e Salute. Il sindaco si è molto soddisfatto del lavoro svolto e del risultato raggiunto e ha dichiarato che in futuro verranno organizzati molti più eventi a carattere sportivo. «È la prima volta che Frosinone viene inserita in un circuito nazionale di questo tipo – ha commentato – Vogliamo restarci e penso che la partecipazione così imponente ci dia la possibilità di ben figurare tra le tante città che ospitano Sport City a livello nazionale».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal delegato allo sport Pallone, che ha rimarcato l'enorme successo riscosso dall'iniziativa: «Siamo andati ben oltre le aspettative – ha detto – la città ha risposto davvero con entusiasmo e la partecipazione è stata altissima. Abbiamo visto fiumi di gente in tutti gli stand allestiti nella Villa comunale. È stato dato un segnale importante per il mondo dello sport. Come amministrazione – ha ribadito – siamo molto soddisfatti, a partire dal sindaco Mastrangeli, che è stato presente per la durata dell'intera manifestazione, e dall'assessore Sardellitti.

L'organizzazione – ha spiegato il consigliere delegato allo sport – ha richiesto quasi quattro mesi di lavoro ma i frutti si sono visti e lo sforzo è stato ben ripagato. Abbiamo visto tantissime persone provare le varie strutture e attrezzature, grazie ovviamente alle società che si sono rese disponibili. E un ringraziamento – ha concluso – va a Sport e Salute, la cui collaborazione è stata fondamentale». Obiettivo, dunque, non soltanto raggiunto ma anche superato, in un'iniziativa attraverso cui l'amministrazione ha voluto puntare alla valorizzare dello sport, quale motore di aggregazione e insegnamento di valori fondamentali come la condivisione e il rispetto, e alla diffondere la cultura del movimento.