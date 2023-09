Piazza Matteotti, a Ferentino, invasa dai cavalli venerdì sera, in occasione del sorteggio dei cavalieri e delle contrade o Porte storiche, per il Palio di San Pietro Celestino in programma oggi pomeriggio. Di seguito la composizione delle squadre avvenuta dopo la benedizione dei cavalli e dei cavalieri da parte di don Juan: Porta Sant'Agata: Emiliano Riggi, Patrizio Podagrosi, Pietro Boccanelli; Porta San Francesco: Enzo Bondatti, Pierfrancesco Coppotelli, Alessandro Piccirilli; Porta Sanguinaria: Franco Picchi, Fernando Cellitti, Alessandro Zaccari; Porta Montana: Simone Ceccarelli, Damiana Boccacci, Massimo Paris.

Il sorteggio, ironia della sorte, ha messo di nuovo insieme Boccanelli e Riggi che lo scorso anno hanno trascinato al successo Porta Sanguinaria. Pertanto sarà Porta Sant'Agata la squadra da battere oggi, a completare il terzetto dei cavalieri è Patrizio Podagrosi. Il centro di Ferentino (corso del Vascello e via XX Settembre) è chiuso alla circolazione automobilistica da stamani presto, fino a questa sera, per l'allestimento dell'arena della 20^ edizione del Palio. Alle 16 sfilerà il corteo storico che partirà da piazza Mazzini e alle 17 sarà dato il via all'avvincente Giostra dell'anello.

Come sempre lungo il corso del Vascello "trasformato", si assieperanno migliaia di spettatori che tiferanno per l'una o per l'altra squadra. Il Palio sancirà la chiusura della rassegna "Ferentino è" 2023 seguitissima dal pubblico. Ieri sera-notte era in programma la notte bianca con tanti eventi, tra cui il concerto dei Tiromancino e Nostalgia 90. Era prevista alla vigilia una grande folla e quando ci sono manifestazioni così importanti e affollate, si pensa anche alla sicurezza pubblica ovviamente. A tal proposito venerdì sera, durante alcuni spettacoli, in una piazza di Ferentino sono intervenuti i carabinieri che avrebbero identificato alcuni giovani del posto.