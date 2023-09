Ci siamo. Conto alla rovescia per la nuova stagione teatrale del "Manzoni" di Cassino. Il sipario si alzerà lunedì 16 ottobre con Giuseppe Zeno ed Euridice Axen nel testo di Lina Wertmüller "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto". In tutti nove spettacoli che si concluderanno il 9 aprile.

Ieri mattina, nella sala Restagno del comune di Cassino, il direttore artistico Marco Pagano, il supervisor Beniamino Papa, il sindaco Enzo Salera, l'assessore alla cultura Danilo Grossi, il presidente della Banca Popolare del Cassinate Vincenzo Formisano e l'editore Enzo Pagano hanno "raccontato" questo nuovo capitolo artistico pensato su misura per un pubblico sempre più esigente e attento alle novità.

Scelte perfettamente condivise dall'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, rappresentata da Luca Fornari, con il supporto del ministero della Cultura, della Regione Lazio e dell'assessorato alla cultura del Comune di Cassino. Nel suo intervento Vincenzo Formisano ha parlato dell'importanza di «uno scatto di orgoglio da parte di chi ama la città e può permettersi più di un abbonamento in famiglia. Venire al teatro Manzoni deve diventare un cult, uno status symbol che può solo far bene al territorio».

La parola d'ordine di questo terzo anno targato Radio Cassino è "rinnovamento", come ha ricordato il direttore artistico Marco Pagano: «Un anno fa si consolidava il successo della nuova gestione del Manzoni, con quindici spettacoli, nove dei quali sold-out e gli altri con una media di quasi 600 ingressi. Adesso è tempo di proporre novità, con artisti che da sempre calcano i palcoscenici più importanti d'Italia e che per la prima volta si esibiscono a Cassino. Nomi di spicco a livello nazionale. Protagonista anche la grande musica cinematografica con un omaggio al maestro Ennio Morricone.

Spazio dunque a "L'avaro immaginario" adattato, interpretato e diretto da uno dei più grandi esponenti della comicità napoletana, Enzo Decaro, affiancato da Nunzia Schiano; ad Andrea Delogu, nota conduttrice televisiva e radiofonica con il suo manuale di sopravvivenza per la maleducazione sentimentale. Strapperanno applausi anche Giuliana De Sio e Alessandro Haber, Flavio Insinna e Giulia Fiume, Drusilla Foer con il suo elegantissimo estro, l'incontenibile Marisa Laurito che sarà accompagnata dal cantautore Enzo Gragnaniello, e Francesca Chillemi e Kabir Tavani che chiuderanno la stagione».

Impresa, istituzioni e pubblico per l'editore Enzo Pagano sono il fulcro di un lavoro sinergico che prevede ulteriori inserimenti in corsa: «Siamo arrivati a proporre fino a ventidue spettacoli in una sola stagione e per questo ringrazio, oltre a tutti i presenti al tavolo, anche lo staff di Radio Cassino-Teatro Manzoni per l'impegno profuso ogni giorno».

Il sindaco Enzo Salera ha messo in evidenza come il Manzoni abbia recuperato ampiamente e con successo quel gap di partenza, dopo i quattro anni di inattività di un passato da dimenticare: «Punto di riferimento di un territorio molto più vasto del cassinate, che si estende alle regioni Molise e Campania, è un sogno realizzato». L'assessore Danilo Grossi, motore importante di questa selezione di spettacoli, ne parla come di una «stagione molto contemporanea che va ad intercettare le migliori proposte in campo, pur lasciando inalterati i prezzi degli abbonamenti».

Dall'avvocato Beniamino Papa l'importante sottolineatura sull'innalzamento del livello artistico. Un esempio su tutti, l'inserimento in cartellone del soprano Silvia Adolfi il 29 febbraio: si sentirà parlare di lei perché tutti i teatri del mondo la osservano con grande attenzione. E noi l'avremo a Cassino». Info al numero 0776.864914.