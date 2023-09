La "Festa della pizza e del gusto 2023" scalda i motori. E promette un'edizione memorabile, tra gastronomia e divertimento. L'estate regala ancora una volta alla città fabraterna l'evento più delizioso dell'anno. E questa edizione, curata come sempre dalla "Associazione Viva" guidata dal presidente Ugo Di Pofi, in collaborazione con Alessandro "Momo" Pizzuti dell'Infinito caffè, si preannuncia ancora più straordinaria delle precedenti.

Giunta ormai alla sesta edizione, la festa trasformerà come di consueto i piazzali Bachelet e Impastato in un'ampia arena di divertimento per adulti, giovani e bambini. Verrà allestita un'area giochi per i più piccoli e tre serate di musica, ballo e svago.

Si comincia domani alle 18.30 con l'apertura di decine di stand gastronomici che delizieranno il pubblico con una vasta selezione di prelibatezze sia locali che provenienti da altre regioni. Il programma è particolarmente ricco: ogni giorno esibizioni di palestre, scuole di danza e di ballo tra cui Dancing Move Mania, Lux y Bea, Asd Balla anche tu, Stars & Gym e il gruppo Ragazze Pom Pon e cheerleader della palestra Icon. Venerdì grandi ospiti con il duo di coreografi Joey e Rina e la presentazione della nuova squadra del Ceccano Calcio e della nuova maglia. Sabato il concerto della tribute band di Ultimo e domenica il gran finale con il "Contest della Contea". Gli organizzatori ringraziare il sindaco Caligiore e tutta l'amministrazione comunale.