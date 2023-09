Tutto pronto a Colfelice per le celebrazioni dei cento anni del Comune. L‘amministrazione comunale, in vista della data storica data del 6 Dicembre 2023 che portò alla nascita del comune ciociaro, ha messo in piedi un ricco calendario di eventi. La kermesse organizzata dall'amministrazione comunale con il contributo della Regione Lazio, di Lazio Crea e il patrocinio della Provincia di Frosinone, si aprirà Domenica 17 Settembre alle 21 con un appuntamento di musica e storia. Sul palco il giornalista scrittore Luca Fraioli racconterà una prima parte della storia del comune a cui farà da contraltare una performance che sarà affidata al musicista, cantante, attore e studioso delle tradizioni popolari Nando Citarella.

Il celebre artista campano, destinatario di numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, proporrà una serie di brani legati al periodo storico proposto affiancato da Fabio Angelo Colajanni al flauto e ottavino e Leonora Baldelli al pianoforte. Venerdì 29 settembre un altro appuntamento vedrà protagonista il Coro Polifonico "Collegium Musicum Vox Angeli" con solista il mezzosoprano Angela Nicoli reduce da una tournèe in Giappone con il Coro del Teatro dell'Opera di Roma che saranno accompagnati dal Liri Ensemble sotto la direzione di Fabio Pantanella. Un programma molto interessante che proporrà accanto ai più bei cori dell'opera lirica cori legati alla tradizione popolare.

A conclusione della manifestazione ancora un appuntamento che lega la musica alla storia con la partecipazione del giornalista e scrittore Fernando Riccardi e un programma musicale che arriverà fino ai giorni nostri. I brani musicali saranno sempre proposti in chiave popolare con la voce e gli strumenti popolari di Nando Citarella affiancato da Fabio Angelo Colajanni al flauto, Tommaso Capuano alla batteria e Leonora Baldelli al pianoforte. La consulenza artistica della manifestazione è affidata al flautista Fabio Angelo Colajanni che si è avvalso della collaborazione della professoressa Leonora Baldelli per il progetto legato alla narrazione in musica della storia del comune di Colfelice.