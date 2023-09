Un sabato denso di eventi che hanno animato la città dal primo pomeriggio fino alla mezzanotte. Tre, in particolare, le manifestazioni promosse dall'Amministrazione Caligiore e dai suoi assessorati di riferimento che hanno coinvolto centinaia di ceccanesi di ogni età: Il pomeriggio con gli amici a quattro zampe e i bambini nel parco di Castel Sindici; la "Festa di fine estate" del College per ragazzi in piazzale Bachelet e "Ceccano Sportivamente", che ha visto protagoniste quaranta associazioni cittadine, impegnate in una serie di esibizioni nella vasta area compresa tra Piazza Municipio, Piazza XXV Luglio, via Magenta e i piazzali Bachelet e Impastato. Sull'evento a Castel Sindici, è significativo il commento dell'assessore Riccardo Del Brocco, che ha espresso la sua soddisfazione per l'iniziativa riservata «ai più piccoli, all'ambiente e ai nostri amici a quattro zampe impiegati nella pet-terapy».

Altrettanto soddisfatta l'assessore ai Servizi sociali e vicesindaco Federica Aceto per la divertente kermesse del College estivo. «È ogni anno sempre più partecipata - ha detto - e questo mi fa capire che viene apprezzata da tanti che tornano dopo avere provato l'anno precedente». Infine, la manifestazione voluta e promossa dal delegato Diego Bruni, "Ceccano Sportivamente". Una kermesse che ha messo in risalto l'abilità e l'entusiasmo di numerosi giovani e giovanissimi che praticano una grande varietà di discipline. Ma, oltre allo spettacolo, l'evento è stato anche una "lezione" sugli stili di vita sani, sulla giusta alimentazione, sull'importanza del gioco di squadra. Questo perchè ha saputo unire i valori dello sport alle buone pratiche per la salute, grazie alle qualità delle associazioni cittadine.