I numeri sono stati straordinari, l'entusiasmo è stato grande e a dimostrazione ci sono anche le immagini di gente in piazza, nei vicoli e in ogni angolo del caratteristico borgo. Borgo che ha ospitato numerosi turisti, anche stranieri, e dove sono stati organizzati eventi che hanno riscosso successo e fatto registrare una grande partecipazione di spettatori.

Estate da record a Fumone. In migliaia hanno scelto di visitare il borgo e le sue bellezze. Oggi pomeriggio grande chiusura degli eventi con la festa dello sport al lago di Canterno. Numeri, dunque, entusiasmanti per Fumone. Da un primo bilancio estivo, tracciato dall'amministrazione comunale e dal sindaco Matteo Campoli, emerge un trend assolutamente positivo con migliaia di turisti che hanno scelto di visitare Fumone e le sue bellezze durante la bella stagione.

Il commento

«Siamo davvero soddisfatti - sottolinea il sindaco Campoli - perché la rinascita del nostro borgo, come dichiarato fin dal nostro insediamento, passa attraverso la valorizzazione di tutte le peculiarità che riguardano Fumone e il territorio circostante. Chiaro che la ripartenza dopo il covid abbia agevolato una così costante affluenza, ma davvero i numeri riguardanti il nostro comune hanno superato anche le più rosee aspettative. Abbiamo ricevuto migliaia di visite, tantissimi sono stati i turisti stranieri e altrettanti sono giunti da fuori regione. Segno di un programma estivo attrattivo, di una comunicazione pensata per mettere in mostra le nostre bellezze e di un lavoro straordinario, permettetemi di sottolinearlo, degli amministratori e delle tante associazioni che si sono prodigate per rendere questa stagione davvero da record. Uno degli esempi che mi piace far emergere è rappresentato dalla giornata Medievale: lo scenario dei nostri vicoli ed una partecipazione incredibile hanno reso molto suggestivo un evento pensato proprio per far emergere la nostra storia. Oggi chiuderemo gli eventi con la festa dello sport al Lago di Canterno, per tutto il pomeriggio: anche lì, i lavori di riordino e la pista circumlacuale hanno permesso un afflusso davvero importante. Tutta la nostra comunità ha contribuito a raggiungere questi risultati e siamo orgogliosi di quanto fatto».