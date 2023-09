Appuntamento domenica 17 settembre con la giornata dell'arte, giunta quest'anno alla dodicesima edizione. Un connubio perfetto: arte e ricordi. È quello che si rinnova ogni anno nell'ambito della rassegna "Ferentino è".

Un momento di condivisione della passione per la pittura e per ricordare un architetto venuto a mancare diversi anni fa, Lorenzo Cocco.

Proprio a lui il gruppo Archeologico Volsco di Ferentino dedica il memorial della "Giornata dell'arte". Alle 8 è prevista la registrazione all'atrio del Comune, nel pomeriggio la consegna delle opere sempre nell'atrio del Comune e successivamente la premiazione dopo lo svolgimento del Paliodi San Celestino. L'iscrizione è gratuita. Per il primo premio in palio 350 euro, secondo premio 300 euro, terzo 250 euro.

Concorso di pittura in programma, quindi, per il 17 settembre. Per informazioni francoferentino@tiscali.it telefono 3391723648. Ogni anno c'è grande entusiasmo. Gli artisti con i loro "attrezzi" da lavoro e soprattutto con la loro maestria danno vita alle loro opere affascinando anche i tanti spettatori che non rinunciano ad ammirare i capolavori in corso d'opera. Nel corso delle passate edizioni, i partecipanti, hanno realizzato bellissime opere, non è stato, infatti, semplice, per la giuria, decretare il vincitore.