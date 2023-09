Nonostante la stagione estiva volga oramai quasi al termine, ancora diversi eventi artistico-musicali allieteranno le serate ciociare. Questa sera, alle 21, a Colfelice presso il piazzale della sede comunale, "Donna Musica" e "Stile Novecento" presenteranno il "Gran Galà" a cento anni dalla nascita del comune di Colfelice. Evento patrocinato dal Comune di Colfelice, Provincia Creativa, Regione Lazio e Lazio Crea. Per l'occasione, il trio vocale Stile Novecento (composto da Antonella D'Avino, Gloria Trapani e Alessandra Palermo, accompagnate alla chitarra da Matteo Catalano), si unirà al progetto di Donna Musica (un omaggio alle interpreti e cantautrici donne italiane con le voci di Nicoletta Evangelista e Gloria Trapani), per un evento celebrativo ricco di emozioni e grande musica, sotto la direzione artistica di Katia Sacchetti.

A coadiuvare le voci delle due interpreti, ci saranno Mauro Arduini al basso, Umberto Pantano alla batteria e Stefano Spallotta alla chitarra, con al piano la stessa Nicoletta Evangelista. Reading Simone Ignagni e Sara De Luca. Domani, alle 21, presso il chiostro comunale di Boville Ernica, con "Sipario in opera", sotto la direzione artistica di Katia Sacchetti, si riscopriranno le passioni e i grandi amori della lirica. In scena Simone Ignagni, accompagnato dagli attori Sara De Luca, Sabrina Ventura e Marco Mulattieri. Alla parte musicale il trio composto da Roberta Palmigiani al violino, Donato Cedrone al violoncello e Stefano Spallotta alla chitarra, in una inedita versione acustica dei grandi temi operistici della tradizione. Evento patrocinato dal Comune di Boville Ernica, Provincia Creativa e Consiglio regionale del Lazio.

Per chiudere il cerchio, sabato 16, alle 21, presso il chiostro comunale di Boville Ernica, il Festival chitarristico 2023 "Corde di Primavera", giunto alla sua quinta edizione, sotto la direzione artistica di Katia Sacchetti e Stefano Spallotta. Evento patrocinato dal Comune di Boville Ernica e dall'associazione "Neos Kronos". Ad andare in scena, il concerto finale degli allievi della Masterclass di Frèdèric Zigante, con l'assegnazione del "Premio Villa Lobos", prima edizione, che vedrà uno dei corsisti ricevere un importante premio in pubblicazioni editoriali e una borsa di studio. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.