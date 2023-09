Sette serate dove le iniziative religiose si sono intrecciate con quelle civili. Momenti di profonda fede che si sono arricchiti dall'intrattenimento che ha portato centinaia di persone in piazza per trascorrere delle serate in compagnia. Si sono conclusi ieri sera i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Maria organizzati in località Volla a Piedimonte San Germano.

Un appuntamento realizzato dal Comitato festa religioso con l'amministrazione comunale e la Pro loco di Piedimonte San Germano. Nel corso delle diverse serate ci sono stati i tradizionali appuntamenti in chiesa con il Santo Rosario e con la Santa messa che sono culminati ieri con la processione. Ma la località di Volla nel corso degli ultimi sette giorni è diventata l'epicentro del divertimento con tante iniziative organizzate per intrattenere le molte persone che hanno scelto di trascorrere le loro serate in piazza. Tanti momenti musicali che hanno visto una massiccia presenza e che hanno riscosso un grande successo di pubblico.

Particolarmente soddisfatti per la riuscita dell'iniziativa il sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi e l'assessore alla cultura Ermelinda Costa che hanno sottolineato il forte lavoro portato avanti con il comitato, cui è andato il loro ringraziamento, e il successo ottenuto per questa manifestazione. Un evento inserito nell'ampio cartellone estivo di Piedimonte San Germano che continua a riscuotere grandi consensi e forte presenza di pubblico. Un Comune, quello di Piedimonte, che si candida sempre più a essere il centro nevralgico dell'intrattenimento estivo.