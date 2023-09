Torna dopo il successo delle prime due edizioni – la prima a Frosinone, nel febbraio 2019, allo stadio "Benito Stirpe" e la seconda allo stadio Olimpico di Roma l'anno scorso dopo 2 anni di stop per il Covid – l'appuntamento scientifico del congresso nazionale sulle "Tecniche innovative antalgiche del dolore muscolo-scheletrico in ambito sportivo".

La terza edizione, fissata per il prossimo 11 settembre, si replica ancora nella location dello stadio Olimpico, più precisamente nella Sala Roma 24. Dove, al tavolo dei relatori, si troveranno le massime autorità in Italia nello specifico ambito scientifico. L'organizzazione è curata come nelle precedenti edizioni da Balestra Congressi.

L'evento riporta comunque direttamente a Frosinone, all'Ospedale "Fabrizio Spaziani" per la presenza di due dei tre responsabili scientifici del convegno: il dottor Walter Ciaschi, anestesista-rianimatore, specialista in Terapia Antalgica, responsabile del servizio di Terapia del dolore all'ospedale F. Spaziani di Frosinone, il direttore della Unità Operativa Complessa del Reparto anestesia-rianimazione dottor Fabrizio Apponi.

Il terzo responsabile scientifico del congresso è il dottor Pierfrancesco Fusco, Direttore della Unità Operativa Complessa di anestesia-rianimazione e Terapia del dolore, all'Ospedale di Avezzano. Da evidenziare, inoltre, che la Segreteria Scientifica del convegno è composta dai dottori Raffaele Perna, Chiara Maggiani, Paolo Scimia e Fausto D'Agostino.Il presidente è il professor Carlo Tranquilli, medico Sportivo e professore all'Università San Raffaele di Roma, presidente della Fmsi della Regione Lazio. Al convegno saranno presenti la maggioranza dei responsabili sanitari dei club di Serie A e B. Tra loro il responsabile sanitario del Frosinone Calcio, dottor Andrea D'Alessandro.

A tutti i medici sportivi, infatti, è particolarmente rivolto il significato scientifico del convegno che nel corso delle sessioni di intervento – ben cinque prima della tavola rotonda conclusiva – andrà a toccare l'ampia casistica derivante dai problemi muscolo-scheletrici degli atleti. Sono attese le presenze - tra gli altri - del presidente del Comitato Paralampico dottor Luca Pancalli e del Direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, degli onorevoli Luciano Ciocchetti e Giusy Versace, del dottor Giuseppe Capua (medico sportivo e presidente della commissione Antidoping) e della dottoressa Pierpaola D'Alessandro Vice Direttore Generale Vicario del Comune di Roma. Invitati il direttore generale della Asl di Frosinone, facente funzioni, Eleonora Di Giulio, e dell'Asl dell'Aquila Ferdinando Romano, e il sindaco di Frosinone, dottor Riccardo Mastrangeli che porgerà i saluti alla platea dei presenti.