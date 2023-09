Si svolgerà il prossimo 5 settembre alle 17.30 all'Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior la settima edizione del premio Women in Cinema Award, riconoscimento dedicato al talento delle donne curato e prodotto da Claudia Conte, conduttrice, opinionista e attivista per i diritti umani di origini ciociare, testimonial del premio.

Il Women in Cinema Award, che si svolgerà nell'ambito della 80' Edizione della Mostra Internazionale D'arte cinematografica di Venezia con il patrocinio del Ministero della Cultura, intende da sempre valorizzare il talento delle donne nell'arte e nel cinema in particolare. Questa settima edizione è dedicata al delicato tema della violenza sulle donne, dopo aver lo scorso anno dato voce alle donne turche e iraniane.

A ricevere i premi Wica, conferiti da un'Academy tutta al femminile, quest'anno saranno: il premio Oscar Jane Campion, la ricercatrice di fama mondiale Ilaria Capua, la regista e sceneggiatrice Kaouther Ben Hania che racconta la difficile condizione della donna in Tunisia, l'iconica attrice e regista Monica Guerritore, l'energetica e talentuosa cantante Noemi, Chiara Sbarigia prima donna a presiedere istituzioni centrali per l'industria dell'audiovisivo come Cinecittà e APA. "Si tratta di sei figure femminili straordinarie: registe, produttrici, attrici, cantanti, ricercatrici scientifiche, professioniste di grande prestigio, ognuna delle quali ha dimostrato un impegno senza pari nella propria area all'interno del panorama cinematografico globale con uno sguardo attento al mondo delle donne e alla parità di genere", si legge nelle motivazioni.

"Quest'anno abbiamo scelto di dedicare Wica al tema della violenza sulle donne – spiega Claudia Conte - perché siamo davanti ad una vera e propria emergenza ed è importante mantenere i riflettori accesi. Secondo l'Istat il 31,5% delle donne ha subito una qualche forma di violenza. Noi vogliamo non solo esprimere la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, ma anche incoraggiarle a denunciare". Claudia Conte non nasconde l'importanza che ha il premio per lei: "È un progetto a cui tengo tantissimo. L'ho ideato insieme ad Angela Prudenzi e Cristina Scognamillo supportate da un'Academy di penne eccellenti. Averlo visto nascere e crescere in questo modo così straordinario mi riempie di gioia. È un progetto che nasce dalle donne per le donne, esempio di leadership femminile, di virtuosa collaborazione, solidarietà e sostegno reciproco".

Anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha espresso il suo apprezzamento per il premio: "Si tratta di un'iniziativa importante, su una tematica della quale non si discute mai abbastanza voglio complimentarmi con coloro che hanno realizzato l'iniziativa, certo che potrà essere d'esempio".

Accanto ai Women in Cinema Award quest'anno anche il Premio KPMG|WiCA che sarà consegnato alla produttrice Verdiana Bixio, Presidente di Publispei.

Claudia Conte indosserà sul red carpet i gioielli del maestro orafo eccellenza della terra ciociara Tonino Boccadamo. Tra i sostenitori del Premio un'altra eccellenza ciociara, il produttore cinematografico Andrea Iervolino con la sua socia Monika Bacardi.