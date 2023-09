Tre giorni di festa, tra canti, balli popolari, concerti folk, fraschette, degustazioni che lasceranno anche spazio per l'arte e la sensibilizzazione sociale. Appuntamento dal 15 settembre. Fervono i preparativi per la sessantottesima edizione della festa dell'uva a Sgurgola. E non mancherà la cena dei mille, una cena, uno spettacolo, un viaggio nel tempo.

Un'atmosfera quasi fiabesca per una cena conviviale tra rievocazioni e sfilate, balli popolari e acrobazie di sbandieratori.

Una lunga tavolata che invaderà il corso del centro storico, a lume di candela, un menu genuino basata sulla tradizione contadina e prodotti locali.

Per info e prenotazioni scrivere tramite whatsapp al numero 3494647355 o alla mail sgurgolaproloco@gmail.com.

«Ci piace vantarci con orgoglio che quella dell'Uva non è una semplice sagra, ma una festa legata alle radici di un borgo ancora "innamorato" della propria storia - si legge sulla pagina Facebook dell'atteso evento - Infatti la festa non è solo un momento di folklore, tradizione, divertimento e turismo, ma anche testimonianza dell'impegno e del sacrificio della popolazione che negli anni ha voluto raccontare le bellezze delle propria terra. La festa dell'Uva a Sgurgola è un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire le tradizioni ciociare e assaporare i prodotti enogastronomici del territorio. Durante i tre giorni di festa, ci saranno canti, balli e degustazioni, ma anche spazio per l'innovazione e la sensibilizzazione sociale.

La festa è nata per celebrare il raccolto dell'Uva Regina di Sgurgola, che un tempo veniva esportata in tutta Europa. Oggi, la Festa dell'Uva è un'occasione per promuovere i prodotti locali e per condividere l'orgoglio per la propria terra. La sessantottesima edizione della festa dell'Uva a Sgurgola è un momento unico per entrare nel mondo delle tradizioni ciociare e scoprire la magia di un'esperienza conviviale e autentica.

Nel ricchissimo programma ci sarà l'immancabile apertura con la cena dei mille, un'unica tavolata lungo il corso, un menu semplice e genuino, prodotti locali, rievocazioni e sfilate storiche, lo spettacolo del gruppo folk I Razzaccoli e le acrobazie degli Sbandieratori Castello città di Anagni. Un banchetto dall'atmosfera antica in un borgo magico per vivere un'esperienza unica!

I giorni a seguire fraschette aperte nelle bellissime cantine storiche, street food locale e degustazioni. Gli spettacoli degli Erre6, Saltallara e Kriminal Folk Band vi faranno saltare sulle note trascinanti della musica popolare ciociara!

E ancora percorsi storici, mostre fotografiche e d'arte, la mostra delle uve locali e la tradizionale sfilata dei carri». Insomma tre giorni di grani eventi e divertimento.