Imperdibile esibizione musicale in programma domani alle ore 21.30 in piazza Matteotti: suona l'Aquarius Band.

Artisti di livello si esibiranno nello spettacolo di domenica: Maurizio Simonelli guitar, Massimo Bettazzi soprano sax, Stefano Pagni al basso, Nicola Apice al piano, Luca Gemmit drums e Serena Paglia, voce. Un gruppo straordinario in cui le doti artistiche di ognuno si fondono per dare vita a performance eccellenti.

Tecnica, arte e spettacolo prendono forma in piazza Matteotti trascinando il pubblico in un'atmosfera di fine estate soft, intrisa di note da ascoltare per rilassarsi e da cui farsi trasportare sotto le stelle. Il tour estivo dell'Aquarius Band prosegue, dopo le esibizioni a Patrica, Pastena, Isola Liri ed in altri centri della provincia e non solo, il gruppo approda a Ferentino dove immancabilmente sorprenderà positivamente gli ospiti.