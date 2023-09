Degustazione, ospitalità, cultura: in una parola, Veroli Doc.

Torna ad animare il centro storico l'appuntamento mensile con la promozione e la valorizzazione del territorio verolano, organizzata dal Comune ernico in collaborazione con la Pro loco, le associazioni di categoria (Cia, Cna, Coldiretti e Confagricoltura), la Fondazione Italiana Sommelier, l'Associazione "Gli Artigiani del Borgo", e l'Airone di Veroli, e con media partner Ciociariaturismo.

Domani, le eccellenze della vita eno-gastronomica e culturale del paese si daranno appuntamento tra le vie di Veroli, per accogliere il variegato pubblico che segue con crescente interesse la manifestazione. La formula sperimentale, che coniuga arte, cultura e imprenditoria, trasforma il centro storico di Veroli in un centro commerciale naturale, arricchito dalla spettacolare location e da svariate iniziative collaterali, capaci di attirare i visitatori per la qualità dell'offerta.

L'iniziativa

Ancora una domenica, dunque, per scoprire gusti e sapori di prodotti tipici a km 0, per curiosare tra opere d'artigianato locale con lavorazioni dal vivo, ma anche per ammirare Veroli attraverso visite guidate, laboratori didattici ed intrattenimento con giochi per bambini.

Banco di prova del nuovo turismo sostenibile, l'iniziativa Veroli Doc sembra aver superato la sfida e si conferma evento di richiamo: si viene per curiosità, si torna per immergersi nel cuore di una tra le più belle città d'arte del Centro Italia, alla ricerca della sua essenza inconfondibile e unica, fatta di profumi e di sapori che restano addosso, nella mente e nei sensi. Questo appuntamento prevede il laboratorio didattico al Museo Civico Archeologico Veroli, che permetterà ai piccoli archeologi di divertirsi attraverso la realizzazione di antichi e preziosi puzzle, imparando la tecnica del mosaico (prenotazione obbligatoria al numero telefonico 0775 238929 anche inviando un messaggio whatsapp) e le visite guidate a cura della Cooperativa L'Airone, alla scoperta dell'artigianato verolano nel caratteristico borgo di Santa Croce, dove si svolgerà l'attesa quarantatreesima edizione della sagra della ciammella e dove sono già in corso i festeggiamenti in onore della Madonna della Pietà. (Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 0775 238929, prenotazione possibile anche tramite whatsapp).