Ha entusiasmato il calendario di appuntamenti estivi "ViviGiuliano", concluso domenica scorsa e organizzato dall'Amministrazione comunale, con il contributo delle associazioni presenti sul territorio e della parrocchia di Santa Maria Maggiore.

«Fantastico, non potevamo chiedere di meglio - commenta il sindaco Adriano Lampazzi - Partecipazione e spettacoli di altissimo livello hanno contraddistinto un palinsesto che di giorno in giorno cresceva di livello, facendomi sentire orgoglioso dei miei collaboratori e dell'intera cittadinanza, che ha risposto al meglio. Parliamo infatti di migliaia di partecipanti». È un coro unanime di apprezzamenti per quanto si è riusciti a fare in paese, con eventi culturali e spettacoli dal vivo degni di una grande città.

«Credo che nel tempo ci siamo sempre migliorati - afferma il delegato alla Cultura Alessandro Felici - raggiungendo quest'anno un target qualitativo altissimo, che già caratterizzava gli eventi passati. Il culmine lo ha toccato il percorso eno-gastronomico "Il Borgo dei Sapori 2.0". Migliaia di visitatori hanno invaso il centro storico, gustando gli squisiti prodotti tipici proposti dalle attività locali, che hanno messo in vetrina non solo le loro specialità, ma tutto il nostro territorio. Infatti, ogni attività ha gestito in autonomia il proprio spazio, rendendo gli stand unici e inimitabili».