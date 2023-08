È giunta alla 40esima edizione la "Sagra delle sagne e fagioli", manifestazione storica arnarese in programma il 9 settembre. Fervono i preparativi per un'edizione importante, che testimonia la volontà di mantenere salda la tradizione gastronomica locale legata a una pietanza tipica ciociara.

Annuncia l'importante evento il sindaco Massimo Fiori: «Correva l'anno 1982 quando alcuni volontari appartenenti all'allora Pro Loco ebbero l'intuizione di realizzare una sagra rappresentativa del territorio arnarese. Nacque così la prima edizione della "Sagra delle sagne e fagioli", nostro piatto tipico esportato negli anni sempre più oltre i confini di Arnara. È proprio alla Pro Loco di allora, ai numerosi comitati che si sono succeduti nel tempo e alle Amministrazioni che dai primi anni 2000 hanno portato avanti questa importante manifestazione che va il nostro più sentito ringraziamento per essere giunti al 40esimo traguardo. Per onorare questo significativo anniversario - conclude Fiori - prepareremo una bella festa alla quale mi auguro che possano collaborare e partecipare in tanti».

Dunque, ad Arnara torna il tradizionale appuntamento di fine estate. Il percorso eno-gastronomico sarà allestito nei vicoli del borgo, con il mercatino dell'artigianato all'interno del centro storico. Un evento da non perdere, che quest'anno riserverà grandi sorprese.