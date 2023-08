Piazza Martiri di via Fani si è trasformata in un salotto sotto le stelle in occasione della quarta edizione della "Cena in bianco". Eleganza, stile, originalità e gusto sui lunghi tavoli allestiti nella piazza, che ha accolto, come in un enorme salone da cerimonia, una folla di partecipanti rigorosamente vestiti di bianco. Impeccabile l'organizzazione curata da Federica Giannicchi e Gabriele Mantua, con il patrocinio del Comune. Amicizia, convivialità divertimento e gioia aleggiavano in piazza sabato scorso durante l'evento riuscitissimo, come hanno testimoniato i volti delle tante foto circolate sui social sia in diretta, sia poche ore dopo la cena. Centinaia di persone vestite di bianco hanno apparecchiato la tavola in piazza, prestando accuratamente attenzione a non usare plastica, portando ottime pietanze da gustare nella straordinaria location.

Soddisfatta l'assessore Anna Celani commenta: «L'organizzazione di un evento richiede impegno, tempo e dedizione da parte delle persone coinvolte. In primo luogo, ringrazio Federica Giannicchi e Gabriele Mantua promotori della quarta edizione della cena in bianco, la Pro Loco, il servizio manutenzione del Comune, la Protezione civile e tutte le persone che hanno dato una mano per la riuscita dell'evento. Un gioco di squadra fondamentale per il successo della serata. Ci siamo divertiti stando seduti uno accanto all'altro, nel rispetto della convivialità e del piacere di stare insieme. Complimenti a tutti i partecipanti perché ogni anno i tavoli sono sempre più belli ed eleganti. Tavola e outfit coordinati hanno creato, nella nostra bellissima piazza fascino e suggestioni per la Cena in Bianco 2023».