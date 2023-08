Conclusi i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco, arriva la soddisfazione di uno dei membri del comitato, Tommaso Fraioli, coordinatore di tutte le attività svolte. Solo la pioggia ha condizionato la riduzione del percorso della processione ma tutti gli aspetti sono stati curati ottimamente.

«A parte il maltempo del pomeriggio - ha dichiarato Tommaso Fraioli - ritengo ben riuscita la festa di San Rocco. Fin dal mattino tanti devoti si sono ritrovati in chiesa per la prima messa delle sei officiata da don Danilo Di Nardi e così per le successive. Nel pomeriggio c'è stata quella solenne presieduta da monsignor Giandomenico Valente, trasmessa in diretta su Radio Gioventù e in televisione su Telegolfo di Gaeta e Canale 19 di Frosinone. Poi la processione che si è svolta in maniera ridotta con il rientro anticipato in chiesa, dopo la toccante omelia di don Danilo Di Nardi. Subito dopo i pirotecnici fuochi d'artificio della Premiata Ditta Zonfrilli di Pontecorvo e a seguire l'aspetto musicale con l'esibizione del gruppo "Abba Celebration", anche questo trasmesso attraverso emittenti radiofoniche e televisive». Così Tommaso Fraioli esprime soddisfazione per quanti hanno collaborato a partire dal presidente del comitato don Xavier Razanadahy, i sacerdoti e gli altri membri dell'organizzazione, Valentina Chianta, Dario Fraioli, Matteo Adamo, Rocco Di Ruzza, Luisa Di Sturco, Angelo Di Sotto, Vincenzo D'Adamo e Marco Grimaldi. Un gruppo di persone motivate e impegnate a riportare la solennità al lustro pre-pandemia.