Veronica Iovini è Miss Sorriso Lazio. Diciottenne, nata a Sora ma residente a Isoletta d'Arce, diplomata al liceo scientifico e prossima matricola di economia e management, Veronica ha conquistato la fascia nella finale regionale svoltasi l'atra sera a Fara in Sabina, in piazza Garibaldi. Sorridente e felice, Miss Sorriso è una ragazza dinamica: pratica danza, equitazione, pallavolo, nuoto e ginnastica artistica, ama la fotografia e sogna di diventare una affermata modella.

È una fascia molto ambita - ricorda la Delta Events (Agenzia esclusivista del concorso Miss Italia per il Lazio) - che rappresenta le origini del concorso, nato nel 1939 con il nome di "5.000 lire per un sorriso" per iniziativa di Dino Villani e di Cesare Zavattini, per sponsorizzare una nota marca di dentifricio di allora. Tre edizioni poi lo stop per la guerra e il nuovo corso, nel 1946, con il nome di Miss Italia. La prima la vinse Isabella Vernay, prima miss italiana della storia, scomparsa il mese scorso, alla quale il regista Mario Gori ha voluto dedicare la serata presentata dalla brava Margherita Praticò.

Veronica accede di diritto alle prefinali nazionali, ma potrà ugualmente concorrere per il titolo di Miss Lazio, in programma l'1 e 2 settembre a San Felice Circeo, al pari di tutte le altre finaliste regionali. Ieri sera intanto, altra finale regionale a Pomezia. In palio la fascia Miss Eleganza Lazio.