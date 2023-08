Tornano le iniziative alle "Terrazze del Belvedere". Dopo le stop delle ultime settimane appuntamento a questa sera con il torneo di basket. Fino a domenica si svolgerà, infatti, la "Summer Cup", torneo amatoriale aperto a squadre di tre giocatori under diciassette. L'evento, che si svolgerà su piazzale Vittorio Veneto, è stato realizzato dall'assessorato al centro storico di Rossella Testa in collaborazione con il delegato allo sport Francesco Pallone e l'associazione "Frosinone Alta". Per informazioni e iscrizioni si possono contattate i numeri 334 1295544 (Giacomo) e 393 3060216 (Lorenzo). L'area continuerà, dunque, per tutto il mese di agosto ad essere chiusa al traffico veicolare. La ztl resterà attiva dalle 20,30 fino all'una di notte dal venerdì alla domenica.

Le "Terrazze del Belvedere"

L'estate frusinate prosegue con tante novità ed eventi. La manifestazione, organizzata dall'amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli e dagli assessorati al centro storico e al commercio coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, offrirà ancora piacevoli serate nel centro storico di Frosinone. Gli stand gastronomici (ma non solo) sono collocati lungo corso della Repubblica e offriranno serate ricche di buon cibo, tanta musica, intrattenimento e anche sport. Una movida tutta concentrata nella parte alta della città e compresa tra piazzale Vittorio Veneto, corso della Repubblica, inizio via Maccari, Largo Amendola e un'area in piazza Valchera. L'obiettivo resta sempre quello di mantenere vivo il centro storico. Soprattutto in estate.