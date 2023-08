Gastronomia, cultura, musica e tanto divertimento animeranno domani il centro storico con l'attesissimo "Borgo dei Sapori 2.0". «Siamo arrivati alla diciassettesima edizione di un percorso eno-gastronomico che richiama nel nostro ridente paese medievale migliaia di persone - dice il sindaco Adriano Lampazzi - e che ci rende orgogliosi per essere stato il primo paese della provincia a proporre una manifestazione di questo genere diciannove anni fa, se si considerano anche i due di stop causa Covid».

Dunque, un appuntamento atteso da tutti e che richiama visitatori e turisti dalle province di Frosinone, Latina e Roma. «Questa manifestazione - aggiunge il delegato alla Cultura Alessandro Felici - rende orgogliosa una comunità che attende con trepidazione questo giorno. È una festa per tutta la comunità, che partecipa alla preparazione dell'evento». Gli stand tipici e folcloristici saranno affiancati da uno "gluten free" presente ormai da anni. Inoltre, due gruppi musicali, spettacoli per bambini e la discoteca allieteranno il pubblico. Il gruppo di taranta "Parafonè" presenti nella piazza principale, il "Circo Diatonico" in piazza S.M. Maggiore, uno spettacolo per bambini presso il parco giochi con "Mister Karciofen", la discoteca con "Dj Felix", le visite guidate della Pro Loco sono gli ingredienti di una serata all'insegna del divertimento.