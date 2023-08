Dopo il successo dell'evento Overlake, l'associazione Agorà, con il patrocinio del Comune di San Giorgio a Liri, presenta due serate di grande musica, divertimento presso il parco naturale "La Forma" a San Giorgio a Liri. L'evento nasce grazie all'impegno e alla dedizione di molti giovani e attività commerciali che hanno scelto di credere in un progetto di rilancio del nostro territorio attraverso la cultura e l'enogastronomia.

"Notti Magiche" rappresenta un evento di grande spicco culturale. Si tratta di una manifestazione che si sostanzia in un momento di grande attrattività sociale e turistica per il comune di San Giorgio a Liri e per tutto il territorio della Valle dei Santi, in quanto esprime un significativo valore per il territorio in termini di promozione e valorizzazione delle tradizioni storiche, artistiche e popolari, nonché di attrattività turistica.

L'evento prende forma dall'entusiasmo di un gruppo di giovani desiderosi di creare uno spazio innovativo dedicato alla crescita e allo sviluppo del territorio. L'obiettivo principale dell'evento è quello di dar voce alle esigenze della nostra comunità, favorendo l'emergere di spazi culturali, di confronto e di crescita. Desideriamo favorire una visione in cui cultura, musica e spettacolo siano mezzi per unire tutte le generazioni e valorizzare il potenziale della nostra terra.

La manifestazione è organizzata in due serate - sabato e domenica - e si terrà al monumento naturale Lago di San Giorgio - Parco dei Mulini. Tutte e due le serate saranno caratterizzate da un articolato percorso enogastronomico che tenderà a valorizzare i prodotti tipici e l'artigianato locale. Durante la serata di sabato vi sarà il concerto dell'artista Antonio Petronio e del gruppo "Ritmo dissidente" e domenica si esibirà Ambrogio Sparagna con l'Orchestra popolare italiana.