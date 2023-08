Appuntamento da non perdere domani al Piccolo Lido a Terracina. Musica, danza e l'evento clou della serata: la sfilata di moda dei piccoli "Miss e mister sotto le stelle". A calcare la passerella piccoli modelli e modelle, dai che riceveranno fasce e attestati di partecipazione. Presenta l'evento Fabio Fax. Non mancherà l'intrattenimento con tanti ospiti che allieteranno il pubblico: Mario Vettese, il "Califfo ciociaro" Oreste Datti, gli allievi della maestra di canto Marta Mastracco e, per chiudere a passo di danza, la scuola di ballo del maestro Nicola Paris. La serata è organizzata dall'associazione Live music eventi, in collaborazione con il Piccolo Lido, che ringraziano la Vale music eventi per il service e lo staff tecnico di Simone Campioni. Per informazioni si può contattare il numero 347.7705376.