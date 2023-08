Isola del Liri si prepara per ospitare l'evento di musica elettronica più atteso dell'estate: il "Liri Summer Festival".

Il grande successo di pubblico ottenuto dalla prima edizione ha spinto l'organizzazione e l'amministrazione comunale a puntare ancora più in alto.

Un cast artistico stellare per dodici ore di musica e arte il 27 agosto in piazza Santissima Triade (per gli isolani piazza Trito) con: Djs From Mars, il duo di producers attualmente tra i più famosi e richiesti a livello internazionale con oltre 250 milioni di global stream, ospiti dei migliori festival internazionali come "Tomorrowland" e "Ushuaia" 2023; e poi Klingande, pluripremiato autore dei successi planetari Jubel, Riva, Pumped up; e ancora Michael Feiner, il potente produttore svedese che ha fuso il classico delle sonorità del sax con la musica elettronica; inoltre Marvin & Prezioso, gli originali autori dei migliori brani e remix degli anni ‘90 che catapulteranno il pubblico in un party nel party, con animazione a tema e mascotte; infine Ludovica Pagani dj, modella e influencer da oltre tre milioni e mezzo di followers.

Una selezione dei migliori dj e producers della provincia di Frosinone scalderanno i cinquemila del pubblico del "Lsf23" accompagnati dalla splendida voce della top vocalist Chiara Castaldi.

Ad impreziosire l'edizione 2023 del "Liri Summer Festival" l'istrionico corpo di ballo "Gaston Boat", un palco full led da 27 metri e performance di visual e videomapping sugli edifici a cura di "Visual Circus Division", che renderanno l'area concerto un concentrato di suggestioni.



Radio Globo sarà la radio ufficiale del festival.

All'interno dell'area ci saranno stand drink & food allestiti grazie ai partner ufficiali del festival "Red Bull, Heineken, Bombay" ed un'esclusiva area vip per i più esigenti. Un servizio di navette servirà gli spostamenti dalle aree di parcheggio al centro di Isola del Liri per tutta la durata dell'evento.

Migliaia di biglietti sono già stati venduti e i restanti sono disponibili sul sito www.lirisummerfestival.it insieme a tutte le info sul festival.

"Il Liri Summer Festival è un esempio virtuoso di come pubblico e privato possano fondersi per ottenere risultati oltre ogni aspettativa come accaduto nella prima edizione - commentano in una nota congiunta il sindaco Massimiliano Quadrini e l'assessore alla cultura Massimo D'Orazio - Oltre a "ToMusic", organizzatore dell'evento, ringraziamo i tanti imprenditori che, riconoscendo il valore della manifestazione, hanno contribuito in maniera sostanziale alla sua realizzazione".