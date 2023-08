Ci siamo. La città di Veroli è pronta ad ospitare, per il terzo anno, Tarantelliri Festival. Apertura grandiosa stasera con Tonino Carotone con il suo nuovo album "Etiliko Romantiko Tour". In piena sintonia con il personaggio ed i suoi diversi linguaggi musicali, i locali del centro storico affileranno le loro fantasiose arti culinarie per proporre ai partecipanti il miglior street food. L'appuntamento è in piazza Mazzoli. Ingresso gratuito.

Orgogliosi di ospitare la rassegna di successo, gli amministratori comunali. «Da un lato abbiamo affidato ad un parterre di eccellenza la conduzione musicale della kermesse. Questo per dare il giusto accento all'accezione folk che è insita in Tarantelliri. Dall'altro abbiamo promosso la meravigliosa esperienza dello street-food per mettere a circuito i visitatori sulla bellezza della nostra cittadina senza che essi rinuncino alle prelibatezze del luogo. Prelibatezze che sono esse stesse elemento e viatico di cultura – hanno sottolineato il sindaco Simone Cretaro, la consigliera delegata alla Cultura, Francesca Cerquozzi e Alessandra Cretaro, assessore al Commercio - perché sono uno spaccato della nostra identità e perché accompagneranno le esplorazioni verso i luoghi e gli ambiti che meglio la simboleggiano.

Un modo per coinvolgere attivamente le attività commerciali che rappresentano il cuore pulsante della nostra meravigliosa Veroli. Un grazie particolare quindi ai locali e ristoratori che hanno aderito alla nostra proposta. Facendo squadra si vince». E se la formula è vincente si deve sicuramente all'associazione Tarantelliri. Il grazie degli amministratori «al presidente Domenico Pallagrosi e al direttore artistico e ideatore della manifestazione, Francesco Quadrini per aver scelto ancora la nostra città». Ringraziamenti che a loro volta l'associazione rivolge agli amministratori e alla Pro loco.

Dunque grande apertura stasera con Carotone e altre due serate imperdibili del Tarantelliri Festival in programma il 25 e 27 agosto, sempre ad ingresso gratuito ma nell'area esterna al Palacoccia. Il 25 sul palco l'artista genovese Alfa con "Tra le Nuvole Tour" e il 27 agosto Enzo Avitabile - I Bottari di Portico & Black Tarantella.