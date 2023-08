Proseguono a ritmi serratissimi le iniziative culturali dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone, nell'ambito del progetto "Provincia Creativa", ideato dal delegato alla cultura Luigi Vacana. Eventi per valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio, divenuti da nord a sud un tour di grandissimo successo promosso dall'Ente di Piazza Gramsci guidato da Luca Di Stefano.

Questa sera a Sora, a partire dalle 18:30 "la Ciociaria Incontra" Violante Placido. Attrice e cantante, figlia d'arte, ha debuttato nel cinema nel 1993, proprio al fianco di suo padre Michele nel film Quattro bravi ragazzi. Dopo circa tre anni, entra nel cast del film Vite strozzate (1996) e si fa notare anche nella commedia Jack Frusciante è uscito dal gruppo (1996), accanto a Stefano Accorsi. Dunque un ruolo di gran rilievo nel film L'anima gemella (2002), per la regia di Sergio Rubini. La pellicola le varrà la candidatura come "miglior attrice" al Nastro d'argento.

Nello stesso anno divide il set con star internazionali come Harvey Keitel e Andie MacDowell nel film Ginostra. Recita poi in Ora o mai più di Lucio Pellegrini e Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi, che le vale la candidatura al David di Donatello come "migliore attrice protagonista". Dopo essere stata diretta da Pasquale Scimeca ne Gli indesiderabili (2003), ritorna accanto a Stefano Accorsi nel discusso Ovunque sei, dove viene diretta dal padre. Successivamente recita in alcune commedie come Il giorno + bello (2005), La cena per farli conoscere (2007) di Pupi Avati, e Lezioni di cioccolato (2007).

Sono gli anni in cui la troviamo nelle produzioni televisive, su tutte in Guerra e pace. Sempre per il piccolo schermo interpreta il ruolo di Moana Pozzi nella miniserie TV di Sky Cinema Moana, diretta da Alfredo Peyretti. Su Rai 1 è la Fata turchina nella miniserie TV Pinocchio, diretta da Alberto Sironi (adattamento televisivo della omonima favola di Carlo Collodi). Riesce a coronare il sogno di recitare oltreoceano, prendendo parte ad alcuni film di Hollywood: al fianco di George Clooney nella pellicola statunitense The American, accanto a Nicolas Cage in Ghost Rider - Spirito di vendetta, secondo capitolo della saga Marvel con protagonista Johnny Blaze, per la regia di Neveldine e Taylor. Veste il ruolo di Nadya, madre di Danny Ketch e alleata con Blaze per liberare il figlio rapito. Nel 2014 diventa una delle protagoniste della serie televisiva Transporter: The Series, interpretando la parte di Caterina Boldieu, assistente del protagonista Frank Martin, ed ex agente dei servizi segreti francesi.

E tanto tanto altro nel cinema quanto nella canzone, che potremo conoscere questa sera a sora nel corso de "La Ciociaria incontra", promosso ancora una volta dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone. Del resto – come sottolineano entusiasti il presidente Luca Di Stefano e Luigi Vacana – c'è voglia e curiosità di Cultura e di bellezza e nessuno più di un'attrice come Violante Placido può essere in grado di svelarne i segreti e far apprezzare il fascino del grandissimo spettacolo. In programma anche un concerto d'onore assicurato da Giuseppe Mongi alla batteria, Gianmarco Santesarti al basso/contrabbasso, Stefano Spallotta alla chitarra, Nicoletta Evangelista chitarra e voce, Gloria Trapani voce; sotto la direzione di Katia Sacchetti. Cornice artistica d'eccezione un live painting di Paola Fontana. Condurrà la serata Ilaria Paolisso.