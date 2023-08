"Le Mie Radici", l'opera della nota poetessa roccaseccana Michelina Giannitelli sarà presentata domani sera. L'appuntamento culturale si terrà nella sede dell'associazione culturale Santissimi Filippo e Giacomo in via Pozzi Caprile. Per l'attesa presentazione del libro interverranno il presidente dell'associazione, Loreto Iacobelli, il giornalista e storico Fernando Riccardi e la stessa autrice del testo di poesie, Michelina Giannitelli.

Previsto anche un intrattenimento musicale da parte del bravissimo clarinettista di Roccasecca Luca Mignogni, da tempo già componente dell'orchestra del noto Maestro Riccardo Muti: il ventiquattrenne roccaseccano, diplomato brillantemente al conservatorio di Frosinone, grazie alla sua bravura - con una crescita esponenziale - è arrivato a guadagnarsi un posto proprio nell'orchestra del maestro Muti.

Cento poesie

Nel libro "Le Mie Radici" la scrittrice ha raccolto cento poesie - sia in lingua italiana che in vernacolo - in cui la stessa parla delle sue radici, la sua terra, a partire dal caratteristico borgo di Caprile dove è nata. Parla ovviamente della città di Roccasecca e di Colle San Magno, da dove provengono i suoi nonni e la mamma.

Poesie scritte da Giannitelli con una sua particolare sensibilità umana, dedicate anche agli affetti personali, all'amore per la terra, per i fiori, oppure alle quattro stagioni della vita.

Un libro davvero interessante tutto da leggere che verrà presentato un una serata di agosto tutta all'insegna della poesia e della cultura.