"Cena in bianco", fervono i preparativi per la quarta edizione. L'evento, in programma per il prossimo 26 agosto, è organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni "Alfaform" e Pro Loco.

«Sabato 26 agosto l'appuntamento è in piazza Martiri di via Fani per la quarta edizione della "Cena in Bianco": look e tavolate obbligatoriamente total white - annuncia il Comune di Ceprano - Nella società moderna tutti avvertiamo sempre più il desiderio di ritrovarci insieme a tavola, fare festa condividendo buona cucina, musica e divertimento, in amicizia.

È un'occasione per divertirsi e trascorrere una serata diversa dal solito, un incontro che coinvolge e movimenta moltissime persone e che per questa occasione trasformerà la piazza in un ristorante a cielo aperto». La cena in bianco è entrata ormai nella tradizione estiva cepranese, rappresenta un evento per condividere un convivio di paese. Tutti insieme nella piazza centrale, vestiti di bianco per conversare, gustare buon cibo e fare nuove amicizie in allegria ed all'insegna del divertimento.

Non mancherà la musica per far diventare la serata ancora più coinvolgente e straordinaria. Le precedenti edizioni hanno segnato un successo e la Cena in bianco 2023 sarà straordinaria, da non perdere. Questa iniziativa, partita nel 2012 a Torino, oggi coinvolge 187 città e Ceprano è fra quelle in cui si organizza l'appuntamento estivo. «Volevo ricreare l'atmosfera affettuosa del Sud», spiegò l'inventrice della kermesse, ma a Ceprano è riuscita a farlo davvero, coinvolgendo giovani e non, tutti seduti a unico lungo tavolo festoso. Dunque, la cena in bianco è diventata un fenomeno di massa. L'adesione alla cena è gratuita, partecipando si dà però il consenso al rispetto di alcune regole: ci si deve vestire di bianco, bisogna portarsi da casa bicchieri, bibite e cibo ed è vietata la presenza di carta o plastica, infine ai commensali spetta la pulizia.