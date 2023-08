Tre serate imperdibili. Tre appuntamenti che sicuramente richiameranno tante persone nella città ernica. Tre nomi di artisti che sicuramente entusiasmeranno gli spettatori dell'edizione numero quattordici del Tarantelliri festival in programma il 19, 25 e 27 agosto.

Si parte con una novità. La prima serata si svolgerà nel cuore della città, nel centro storico in piazza Mazzoli e protagonisti saranno anche i prodotti tipici con lo street food. Ovviamente la regina sarà lei, la musica. La musica di un grande artista, Tonino Carotone, cantautore spagnolo, con Etiliko Romantiko tour.

Il 25 agosto arriva un giovanissimo con il suo tour estivo "Tra le nuvole" e uno dei tormentoni di questa estate 2023 "Bellissimissima". Sul palco dell'area esterna del Palacoccia salirà Alfa.

Gran finale il 27 agosto con Enzo Avitabile e i Bottari di Portico. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Anche la quattordicesima edizione di Tarantelliri è dedicata alla pace, una iniziativa fortemente voluta e condivisa da tutti i volontari dell'associazione. Tre serate, dunque, di altissimo livello e con artisti molto seguiti.

Tarantelliri è ormai un marchio di grande qualità musicale e di spettacolo.

Il commento

«Il festival Tarantelliri quest'anno parte con una novità - annuncia il direttore artistico Francesco Quadrini - Per la prima volta il festival si aprirà con la serata al centro storico di Veroli, in piazza Mazzoli. Una sorta di apertura del festival per onorare questo bellissimo e caratteristico borgo che da tre anni ci sta generosamente ospitando. Insieme ai ristoratori del centro abbiamo deciso di creare una serata gastronomica da associare alla musica di Tonino Carotone, per far in modo che possa essere valorizzata anche la tipicità di tanti locali che sono nel cuore della città ernica.

Altre due serate, invece, si terranno nel piazzale del palazzetto dello sport, al Palacoccia, dove abbiamo già svolto l'ultima edizione del festival nel 2022. Due serate che vedranno sicuramente una grande affluenza di pubblico, con il cantante Alfa, idolo dei giovanissimi, ed Enzo Avitabile con i Bottari. Saranno sicuramente concerti che rimarranno nella storia per la grande capacità degli artisti di coinvolgere il pubblico. Tutti i concerti sono gratuiti. Non resta che dare appuntamento alla quattordicesima edizione del festival».

Francesco Quadrini ha tenuto a ringraziare, anche a nome dell'associazione «l'amministrazione comunale di Veroli che anche quest'anno ci ospita e ha patrocinato l'evento, la Pro lo loco e tutti gli altri sostenitori istituzionali e gli sponsor che ci danno una grande mano come sempre».

Inizia il countdown, dunque, per il festival Tarantelliri nella città di Veroli. Grande apertura sabato prossimo in piazza Mazzoli con Tonino Carotone e la serata street food.