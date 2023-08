Ci siamo. Pochi giorni e torna a Serrone il tradizionale appuntamento che unisce la promozione del celebre vino rosso D.O.C.G del Lazio con tanta musica, divertimento, folklore, visite guidate e lo spettacolare Palio delle Botti, avvincente sfida nazionale tra le Città del Vino, con squadre in campo a spingere botti da 500 litri.

Di cosa parliamo? Della Sagra del Cesanese. Si parte giovedì prossimo in piazza Francesco Pais.

L'appuntamento con la sagra del Cesanese è ormai una data fissa nel panorama delle iniziative che vedono come protagonista la realtà vitivinicola laziale. L'intento è sempre quello di valorizzare il prodotto offrendo al mercato qualità e innovazione non dimenticando le altre produzioni tipiche della zona come la ciambella serronese P.A.T., il panettone al Cesanese, le patacche De.Co., l'olio, i formaggi e i piatti tipici della tradizione del Comune di Serrone.

«Dopo il successo degli ultimi anni - spiegano dal Comune - viene confermata la formula con un percorso enogastronomico di degustazioni e piatti tipici ciociari che, partendo da piazza Francesco Pais, si snoda nelle vie adiacenti toccando diversi punti ristoro e degustazione oltre mostre e mercatini, rendendo l'evento unico per chi ama il buon bere, il buon mangiare e le tradizioni».

Il programma

Giovedì il via con giochi in sagra. Alle 17.30 inaugurazione con brindisi dell'edizione numero 65 della Sagra del Cesanese. Alle 18 tornei "Chi non risica non rosica". alle 20 "Cesanese a tavola… punti di ristoro in tour". Alle 21.30 il concerto di Daiana Lou. Alle 23.30 dj set Joseph.

Venerdì alle 10 total body a cura di Ip Fitness center per prenotazioni 329 3530776, alle 11.30 visita in azienda agricola Giovanni Terenzi solo su prenotazione 3385291350. Alle 16.30 giochi in sagra, alle 18 tornei "Chi non risica non rosica", alle 20 "Cesanese a tavola… punti di ristoro in tour", alle 21.30 concerto dei Brigallè, alle 23.30 dj set Simone Frattali.

Sabato alle 10 fitness a cura di asd "Centro danza Degas" per prenotazioni 3285863972, alle 11.30 visita in azienda agricola Rapillo solo su prenotazione 3394765869, alle 13 "Cesanese a tavola... punti di ristoro in tour", alle 17.15 sfilata "Corte storico - quando il Papa era re", spettacolo degli sbandieratori e musici, alle 18 palio nazionale delle botti 2023 gara femminile, alle 18.30 palio nazionale delle botti 2023 gara maschile, alle 19 premiazione palio nazionale delle botti 2023, alle 20 "Cesanese a tavola... punti di ristoro in tour", alle 21.30 concerto "Nùma & i numeri a caso", alle 23.30 dj set The Aiko.

Domenica alle ore 9 la quinta edizione del memorial "Lillo e Cetto" raduno 500 a cura della pro loco, alle 9.30 escursione sul monte Scalambra a cura di Start Trek per prenotazione 3347117169, alle 11 degustazione "Lo vino nostro" cantine di famiglia, alle 11.30 visita Antiche cantine Mario Terenzi solo su prenotazione 3385685125, alle 12.30 "Cesanese a tavola... punti di ristoro in tour", alle 16.30 giochi in sagra, alle 17.30 laboratorio a cura di Cotula "Pizzica dell'Alto Salento", alle 18 visita in azienda Colle Sant'Angelo solo su prenotazione 3334699299, alle 20 "Cesanese a tavola... punti di ristoro in tour", alle 21.30 concerto musicale "Terre in azione" e danze popolari a cura di Cotula, alle 23.30 dj set Pinky. Per info 3347092773 - 3392909160.