Grande successo per il tradizionale concerto "Musica sotto le stelle" giunto alla sua XIX edizione. L'evento si è svolto a Pontecorvo martedì 8 agosto e rientra nell'ambito della rassegna "Musica sul Monte Leuci", che dalla pandemia si va in scena all'interno della basilica concattedrale della città fluviale. Organizzato dal Comune di Pontecorvo e dal Museo delle Battaglie con il sostegno della Banca Popolare del Cassinate, il contributo di sponsor locali e la direzione artistica affidata all'Assoflute Associazione Musicale.

Quest'anno il concerto ha veramente avuto un consenso senza precedenti facendo riscontrare tantissimo entusiasmo tra coloro che hanno potuto assistere alla serata. Sul palco un cast imponente e di ineccepibile bravura. Regina della serata sicuramente la voce e la presenza del mezzosoprano Angela Nicoli, carica all'inverosimile, che ha riversato tutta la sua energia in un pubblico attento e partecipe. Al suo fianco la direzione di Fabio Pantanella che ha saputo amalgamare suoni e voci e un ensemble musicale di altissimo livello costituito da Fabio Angelo Colajanni al flauto, Gyzem Ayture Cedrone al violino, Roberta Palmigiani alla viola e Donato Cedrone al violoncello e Diego Alfonso al pianoforte. Protagonista assoluto il Coro Polifonico "Collegium Musicum Vox Angeli", che nel finale ha letteralmente "avvolto" il numeroso pubblico presente intonando il celebre coro del "Va pensiero" tratto dal Nabucco di Giuseppe Verdi. La parte culturale, curata e presentata dal direttore artistico della manifestazione Colajanni, è stata arricchita con informazioni storiche attinenti al programma, divagando anche su esperienze personali della propria carriera artistica.

Tra i presenti, accanto al sindaco Anselmo Rotondo, l'assessore alla Cultura Katiuscia Mulattieri e vari esponenti dell'amministrazione comunale, anche Roberto Caramanica, direttore generale della Banca Popolare del Cassinate, sponsor ufficiale della manifestazione, Cristina Costa dirigente del ministero della Difesa, il comandante della stazione dei carabinieri di Pontecorvo maresciallo Mauro Scappaticci e rappresentanti di amministrazioni locali. Toccanti le parole del sindaco Rotondo che ha ricordato le persone venute a mancare in questo periodo estivo alla comunità e che ancora sono nel cuore di tanti, Fabrizio Zompi, Giacomino D'Aversa e il brigadiere Pasquale Piacentini. A questo sentito e doveroso ricordo sono seguiti i complimenti rivolti al direttore artistico Colajanni definito vero orgoglio della città e Umberto Grossi, promotore e ideatore di questa splendida kermesse musicale. Il piacere e l'emozione più grande è stato vedere il numeroso pubblico che defluiva dalla Cattedrale con i volti commossi e soddisfatti di aver assistito a un bellissimo evento. Ora c'è grande attesa per il prossimo anno in cui, questa manifestazione, celebrerà i venti anni.