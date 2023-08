Buona la prima. L'edizione numero 33 della "Sagra del vino" di Monticelli d'Esperia si è aperta con un vero e proprio bagno di folla. La piazza della frazione di Esperia si è ritrovata completamente invasa dalla gente che ha voluto degustare il vino. L'evento, organizzato dal Circolo culturale Monticelli 1989 e patrocinato dal Comune di Esperia, ha riscosso il successo che ha consolidato l'appuntamento nel corso di questi ultimi trentatré anni.

Alle 19 c'è stata l'apertura ufficiale degli stand gastronomici con la degustazione di specialità, poi l'inizio dell'intrattenimento musicale. Nella prima serata i classici della musica italiana riproposti in chiave rock con l'atteso "Rock Retrò" e ieri sera la musica travolgente e molto amata di Antonio Petronio.

Ma a fare da protagonista in queste due serate è stato lui: il vino. La degustazione gratuita ha visto la possibilità per le persone di poter assaporare l'Olivella rosso e il reale bianco. Ognuno con la propria tazza acquistata presso lo stand organizzativo ha partecipato all'evento nel centro storico di Monticelli. Una serata di totale convivialità e voglia di stare insieme, l'idea di far festa e vivere una serata estiva, dalle temperature gradevoli, assaporando del buon vino. Grande l'applauso per gli organizzatori che, anche quest'anno, sono riusciti a creare e dar vita a un evento che è diventato il punto di richiamo per tutto il comprensorio.