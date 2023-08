Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Biagio e l'evento "Per Bacco Anticoli", un binomio di grande successo. Centinaia di persone hanno letteralmente preso d'assalto, nei giorni scorsi, il vecchio borgo per partecipare oramai al tradizionale evento "Per Bacco Anticoli". Stand enogastronomici, a cura di bar, ristoranti e associazioni della cittadina , allietati dalla musica degli artisti locali. A cura dell'associazione Visit Alta Ciociaria.

Erano anni che non si vedeva il borgo affollato di persone, ogni vicolo, ogni stradina è stata invasa, complice anche il ribasso delle temperature fatto sta che i dati registrati per quanto riguarda le presenze sono da favola, si parla di centinaia e centinaia. Anche la parte religiosa ha avuto il suo spessore, San Biagio estivo un appuntamento tanto caro ai cittadini di Fiuggi e non solo, un motivo per far conoscere anche ai tanti turisti presenti le origini e la storia della cittadina termale: «Lo scorso anno - spiega il Alioska Baccarini sindaco - abbiamo introdotto una novità importante, estendendo la festa patronale dai consueti due a quattro giorni. Due le motivazioni alla base di questa decisione: dare ancora più valenza al significato della festa patronale in onore di San Biagio e offrire momenti di intrattenimento, per più giorni, con riflessi importanti per le attività in loco».

Insomma, la città ancora una volta ha dato segno di forte aggregazione nei confronti del suo santo patrono organizzando una serie di eventi in grado di accontentare tutti sia sotto il profilo religioso che storico, culturale e enogastronomico.