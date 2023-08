Un fiume di visitatori per la "Notte bianca". Piazza Martiri di via Fani, le vie Alfieri, Campidoglio e Gioberti hanno accolto tantissimi bambini, giovani e adulti fra musica e stand con negozi e museo archeologico aperti. Una grande festa vissuta con gioia e allegria, strade e piazza invase da persone sorridenti, clima sereno, ottimo cibo e bevande a volontà. Entusiasta il vicesindaco Vincenzo Cacciarella che commenta: «Un fiume di gente anche quest'anno. E si avverte sempre la stessa emozione nel vedere il risultato finale, che ci ripaga di tutti gli sforzi organizzativi. Grazie a tutte le attività commerciali che hanno partecipato e che hanno contribuito a raggiungere questo risultato, grazie a Biagio che ci supporta nell'organizzazione ed infine grazie a Ceprano per la risposta straordinaria».

Proseguono gli appuntamenti estivi cepranesi: dopo l'infiorata del Corpus Domini, la sfilata di "CriSpose", lo street food, la notte bianca e le sagre del quartiere Scalo, ci si prepara ora per i festeggiamenti ferragostiani con San Rocco e l'Assunta, la caccia al tesoro e la festa della birra. Iniziative semplici legate alla tradizione locale, ma anche di carattere sportivo, eventi musicali e di spettacolo, manifestazioni leggere e divertenti, occasioni per svagarsi, bere qualcosa in centro e trascorrere qualche ora in buona compagnia, con musica ed amici. Gli eventi nascono dalla collaborazione tra Comune, commercianti, Pro loco, associazioni, sponsor e volontari. La riprova che l'unione fa la forza.