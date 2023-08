Tre serate di musica da non perdere. Torna da stasera a domenica uno dei pilastri delle estati verolane, la rassegna nazionale di musica popolare italiana "Ernica Etnica". L'evento è patrocinato dal Comune di Veroli e affidato per la direzione artistica al suo ideatore Giuseppe Gennaro.

Le tre serate si svolgeranno in uno degli angoli più caratteristici di Veroli, piazza Santa Maria Salome.

«Siamo particolarmente legati ad Ernica Etnica, e non possiamo che rinnovare ogni anno il nostro grazie al direttore artistico Giuseppe Gennaro – hanno sottolineato il sindaco Simone Cretaro e la consigliera delegata alla cultura Francesca Cerquozzi – La musica popolare ci rappresenta un po' tutti. Chi di noi non è cresciuto ascoltando stornelli o ballate? Non importa da quale parte del mondo o dell'Italia provengono, forse il senso è proprio qui: includere e farci sentire tutti figli degli stessi uomini che hanno sofferto, lavorato, gioito, protestato perduto e vinto con la forza dei suoni, delle danze e della voce. Questa edizione sarà particolarmente densa di emozioni con tre gruppi di altissimo spessore».

Il programma

La rassegna, a ingresso gratuito, si aprirà questa sera alle 21 con il concerto dei Phaleg. Gruppo storico, nato nel 1995 da un'idea di Danilo Gatto e Salvatore Megna, da tempo porta in giro per l'Italia e il mondo i ritmi e le tradizioni musicali della Calabria. Domani a scaldare le corde e gli animi ci penserà "BandAdriatica" che negli ultimi anni ha centrato la sua ricerca sulle origini delle musiche del Mare Adriatico e che si è spinta fino alla Turchia, al Libano e all'Armenia. Domenica la chiusura dell'edizione 2023 di Ernica Etnica è affidata alla Banda della Posta, un'orchestra che ripropone un repertorio di quadriglie, mazurke, polke, valzer e tarantelle degli anni 20 e 30. Il gruppo, tutto originario di Calitri in provincia di Avellino, è prodotto da Vinicio Capossela. Sempre domenica assaporeremo un po' di Ciociaria grazie alle esibizioni itineranti della sezione musica popolare della scuola di musica verolana "Expressione Musica" di Michaela Pagliaroli.