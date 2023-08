Per tre giorni, da domani e fino a domenica, Alatri torna a essere una delle capitali italiane del jazz. La ventunesima edizione di "Alatrijazz" sarà caratterizzata da una ricca proposta musicale, contornata dalle lezioni di masterclass e da un ulteriore momento culturale come "Alatrijazz ama i libri". Per questa edizione 2023 il direttore artistico, Mauro Bottini, ha immaginato un festival inclusivo e a ritmo di swing. Un festival per sentirsi accolti e appartenere a un gruppo di persone che amano la musica.

Lo swing è un genere musicale nato nel 1920 fino a divenire un genere musicale definito nel 1935 negli Stati Uniti. Lo swing si distingue per un caratteristico movimento della sezione ritmica e per un tipo di esecuzione delle note con un ritmo "saltellante" accostato spesso a balli frenetici. Accentuazione sui tempi deboli della misura e la scansione ritmica ben definita. Questo termine deriva dall'andamento ritmico dondolante. Il programma prevede tre serate con doppi concerti prestigiosi dove il pubblico saprà infiammare i talentuosi musicisti che si esibiranno. Vi saranno musicisti e cantanti eccellenti tra i più bravi dei vari cartelloni italiani del genere e il debutto di nuovi talenti nostrani.

Domani (ore 19), sul palco salirà il duo composto da Vanessa Cremaschi e Andrea Parente per un omaggio al talento incommensurabile a Stéphane Grappelli, nel giorno dell'inaugurazione di una scalinata in suo onore. A seguire (ore 22), la "Jumpin'Jive Orchestra", un'orchestra swing di 8 elementi con 3 cantanti bravissime è ispirata alle grandi orchestre degli anni ‘40. Gli arrangiamenti musicali sono originali. Sabato 5 (ore 21), l'esibizione di Elisa Pietrobono, una bella voce nel panorama musicale soul and pop. A seguire (ore 22), la "Four Seasons swing soul band", con la voglia di dare vita ad un cocktail infallibile di swing & soul. Una band prestigiosa con una cantante eccezionale che calca i palchi più prestigiosi italiani.

Domenica 6 (ore 22), "Forlenzo, tutta colpa di James Dean": Forlenzo è un giovane cantante e intrattenitore che gira l'Italia con uno show nel quale si mescolano la buona musica swing con il repertorio italiano e internazionale. Sabato 5 (chiostro, ore 18), l'incontro con gli scrittori Armando Frusone, Massimo Mangiapelo, Patrizio Minnucci e Marina Acerra. Domenica 6 (ore 19.30), l'esibizione degli allievi della masterclass of jazz23 con il docente M° Filiberto Palermini, saxofonista.