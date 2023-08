Tutti insieme. All'arrembaggio. Tutti con lo stesso grande entusiasmo. Si è percepito anche vedendo centinaia e centinaia di telefoni tenuti in alto. Video, foto, dirette sui social. In tanti hanno voluto immortalare quelle sensazioni, quelle emozioni uniche, quel ritorno al passato, ai tempi di quando erano bambini. Perché quando si torna per un attimo bambini si riassaporano la semplicità, la serenità. E ieri sera a capitanare le numerose persone che hanno raggiunto Fontana Liri superiore c'era proprio lei, la regina delle sigle di cartoni animati, l'icona indiscussa di almeno tre generazioni di italiani, nati tra gli anni '70-'80-'90. Special guest in piazza Marconi nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna di Loreto, Cristina D'Avena.

Ed è stato bello tornare bambini per un po', e farlo anche insieme ai figli, nipoti. Molti i bambini abbracciati ai loro genitori o sulle spalle per vedere meglio la cantante che è diventata anche il loro idolo. Perché Cristina D'Avena è la cantante di tutti. Di chi è ancora bambino, di chi è diventato grande ma non rinuncia a sognare, ad avere un cuore grande come quello di un bimbo. L'esordio sul palco in piazza a Fontana Liri superiore non poteva non essere con una canzone di uno dei cartoni animati più belli: I Puffi. E poi un seguire di brani che, tutti, indistintamente, hanno fatto cantare a squarciagola ogni spettatore. Da Pollon, Kiss me Licia, Memole, Dragon Ball, l'incantevole Creamy, È quasi magia Johnny, per citare alcuni dei brani cantati. Grande chiusura con Occhi di gatto. Ma prima della regina delle sigle dei cartoni animati, tutti in piazza hanno cantato, saltato, ballato, lasciandosi trascinare dall'energia dei Raggi Gamma, cartoon cover band. Una serata di metà estate, insomma, piena di magia sotto le stelle.