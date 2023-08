Le sigle dei cartoni animati faranno sicuramente cantare e ballare, domani sera, dalle 22, quanti raggiungeranno piazza Guglielmo Marconi a Fontana Liri, per il concerto dei Raggi Gamma, cartoon cover band. Ingresso gratuito. L'evento rientra nell'ambito dei grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Loreto. E se si parla di sigle di cartoni animati alla mente viene subito lei, l'icona indiscussa di almeno tre generazioni di italiani, nati tra gli anni '70-'80-'90. Domani sera special guest sarà proprio Cristina D'Avena, la regina delle sigle che hanno fatto la storia. Sigle che ancora oggi sono un must perché mettono allegria, trasmettono energia e fanno emozionare il bambino che c'è in ogni adulto.

La voce di Cristina D'Avena entra nel cuore di tanti già quando all'età di tre anni e mezzo esordisce cantando "Il valzer del moscerino" alla rassegna canora per bambini Zecchino d'Oro; il brano si aggiudica il terzo posto. Mentre il primo volume di quella che diventerà una longeva collana destinata a contenere le sigle dei cartoni animati arriva nel 1983, quando Five Record dà vita a "Fivelandia"; un appuntamento fisso dell'autunno a cadenza annuale, cui si aggiungerà, a partire dal febbraio 1987, la sua versione primaverile anch'essa a cadenza annuale dal titolo "Cristina D'Avena con i tuoi amici in tv".