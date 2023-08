Attesa per l'ultima serata di "Chiostro in scena", la piccola rassegna teatrale curata dall'Associazione Duecento22 Arti e Spettacolo di Enrico Quadrozzi e Fabrizio Bellacosa. Domani sera, sotto le stelle del Chiostro di Sant'Agostino, calcheranno le assi del palcoscenico i protagonisti di "La commedia degli errori" curata da Produzioni Prosperiane, regia di Piergiorgio Sperduti. Tragedia e commedia si mescoleranno per offrire al pubblico la soluzione dell'intricata trama di una delle prime opere di William Shakespeare. Dopo il sold out della prima rappresentazione, il pubblico saluta l'estate teatrale con questo gustoso spettacolo e si dà appuntamento per questo autunno al teatro comunale Veroli, naturalmente sotto il segno della cultura. Per info e prenotazioni: Enrico 340 910965, Fabrizio 389 1762555. Biglietto unico 8.00 euro.