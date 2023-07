Grandi novità quest'anno per la tradizionale fiera di Sant Jacu del 22 e 23 agosto: l'evento durerà due giorni, si svolgerà il "Corteo di Egidia" e si terrà la "Fiera degli animali". Il portavoce del comitato promotore, l'avvocato Rino Liburdi, insieme al delegato a Commercio e Grandi Eventi Fabio Giovannone, annunciano che quest'anno per i festeggiamenti in onore di Sant Jacu la tradizionale fiera di fine agosto, allestita intorno alla chiesa di Santa Maria a Fiume, ci saranno molte novità. Innanzitutto l'evento durerà praticamente due giorni interi. Dal pomeriggio del 22 agosto a tutto il 23, serata compresa. Il giorno 22, durante la "mezza fiera", si terrà il corteo storico che si è stato intitolato "Corteo di Egidia".

La sfilata partirà nel tardo pomeriggio dalla parte alta della città per arrivare al Santuario di Santa Maria a Fiume. La serata proseguirà con l'inaugurazione di una mostra in cui si ripercorre il cammino della nobildonna ceccanese e le origini del culto di San Giacomo a Ceccano. Inoltre, nell'area della storica chiesa saranno presenti stand gastronomici. È previsto anche uno spettacolo con l'esibizione di giovani artisti ceccanesi che hanno partecipato al contest "Le Notti della Contea" nel prato di Santa Maria. Il 23 agosto, al mattino, proseguirà la fiera che quest'anno sarà arricchita dalla presenza degli animali. Si sta lavorando, infatti, per tornare alla tradizionale e peculiare "Fiera del bestiame", i cui espositori arriveranno da tutta la provincia.

Nel pomeriggio si proseguirà con giochi popolari che coinvolgeranno i bambini dell'oratorio e dei Grest della parrocchia di Santa Maria. La serata continuerà con l'offerta gastronomica e uno spettacolo musicale di chiusura. Il comitato promotore è nato dalla proficua collaborazione tra la parrocchia di Santa Mari e molte associazioni culturali del territorio: "La Contea", "Più Ceccano", "Libera Caccia", "Viva" e "Fabrateria Vetus". Nell'organizzazione sono coinvolte attivamente anche i consiglieri delegati al Turismo e alla Cultura.