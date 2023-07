Farmeo, Flog, Minerva, Nomi Cose Città, Tothem, TransferT, Udi Felice Pacitto, Viola Violi, in rigoroso ordine alfabetico, sono i musicisti che si contenderanno la quindicesima edizione del GallinaRock, in programma a Gallinaro dal 5 al 7 agosto. Otto finalisti su decine di partecipanti da tutta Italia: un lavoro intenso che per settimane ha impegnato direzione artistica e giuria. Il festival nasce proprio per dare ai gruppi emergenti la stessa scena di quelli già affermati.

Così sarà ancora una volta nell'incantevole cornice del Parco San Leonardo, dove gli organizzatori non faranno mancare davvero nulla. A cominciare dall'arte, protagonista dell'area creativa "GallinArtRock" con mostre, estemporanee, laboratori e performance. Curata da Valentina Lilla e Fabiana Calicchia, figurano i nomi di Claudia Bevilacqua, Paola Fontana, Bruna Rotondi, Aurora Thomo, Sara Tozzi; ma anche "Forme", la collettiva d'arte con Mattia Abballe, Silvia Capoccia, Franco De Angelis, Marco D'Emilia, Claudio Fusaro, Luca Grossi, Fabio Landolfi, Ilaria Morganti e Pierangelo Tieri.

Artistico sarà anche il premio realizzato in esclusiva dall'Accademia di belle arti di Frosinone e assegnato alla band vincitrice del contest. A loro andrà anche la possibilità di esibirsi in apertura al concertone clou del festival.

La lingua dei segni

GallinaRock da sempre fa rima anche con buone pratiche. Dopo essere stato il primo festival d'Italia a tenersi con l'interpretariato nella lingua dei segni italiana, pure quest'anno nella serata conclusiva "farà vedere le parole", permettendo alla musica di arrivare a tutti. Sul palco insieme agli artisti ci saranno ancora le mani e i volti sorridenti degli interpreti. La sfida sarà ancora una volta quella di permettere addirittura ai sordi di "ascoltare" la musica. Una missione all'apparenza impossibile, se non proprio rappresentando le parole, col ritmo migliore che il palco sprigiona. Un esperimento pilota testato pochissime altre volte in Europa e solo qualche mese fa a Milano dai Coldplay, quando GallinaRock invece lo farà per il terzo anno consecutivo. «Gesti concreti di solidarietà per far arrivare il messaggio della musica a tutti», sottolineano gli organizzatori capitanati da Luigi Vacana, reso possibile dal partenariato con la sezione Provinciale di Frosinone dell'Ente Nazionale Sordi, insieme all'Associazione "MulticomunicamEnte".

Il programma

Apertura il 5 agosto con Known Physics, vincitori del contest 2022, cui seguiranno i solisti in gara, prima di lasciare la scena ai Mellow Mood. Considerati la miglior reggae band italiana e tra le prime tre in Europa, sono pronti ad infiammare il GallinaRock con "Dance Inna Babylon", che solo su Youtube vanta oltre cinquantacinque milioni di visualizzazioni. In chiusura un travolgente afhershow dei Pakkia Crew. Sabato 6 agosto invece, dopo le band finaliste e Modern Stars, sarà la volta di Bugo. Il 7 agosto il gran finale, con la premiazione dei vincitori che precederà il concertone di Giancane, che farà tappa qui con una data ufficiale del "Tutto Male" tour.

L'omonimo album disponibile da qualche giorno in diversi formati, impreziositi da illustrazioni, prime fra tutte quelle di Zerocalcare, che ha confermato la collaborazione con il cantautore romano, per le musiche della nuova serie di Netflix. GallinaRock sarà ancora una volta cento per cento plastic free, dopo aver abolito anche le bottiglie di plastica usa e getta, sostituendole con la "Casa dell'acqua". Musica fino a tarda notte, con le vibrazioni dei dj-set del dopofestival. A condurre le serate la giornalista Tiziana Iannarelli. La Rai officia media partner, attraverso Rai Radio Tutta Italiana.