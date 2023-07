Quello che accade nel cuore della città di Veroli nei giorni in cui va in scena il festival internazionale del teatro di strada, è davvero spettacolare. Un mix di sensazioni, di emozioni, di fascino. Ed è quello che si sta registrando anche in questi giorni in cui si sta svolgendo la ventiduesima edizione dei Fasti verolani.

Per chi avesse perso le prime serate, c'è ancora tempo per immergersi nella magia. Quando? Questa sera con l'ultimo imperdibile appuntamento. La città si accende nuovamente di colori, musica e spettacolo, con l'arrivo di ventinove compagnie internazionali provenienti da Argentina, Francia e Spagna. Veroli si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere artisti e performer provenienti da ogni angolo del mondo.

Con ben ventinove compagnie, ventotto punti spettacolo, i fasti sono tornati in tutto il loro splendore. Tantissime le persone che hanno raggiunto il cuore della città ernica in queste sere, arrivate anche da fuori provincia. Numeri da capogiro. Entusiasmo alle stelle. Circo, teatro, musica, danza e tanto altro si mescolano in una sinfonia di colori e emozioni, coinvolgendo il pubblico in un turbinio di allegria e magia. Tra le compagnie di artisti troviamo Manik Freak, Circo Equap, Muruya, Brunitos, Manshula ed Elisa Alcalde, provenienti da Argentina, Francia e Spagna. Anche stasera il cielo di Veroli si illuminerà di fuoco con le emozionanti performance dell'Accademia Creativa e Vassago.

Gli amanti del teatro comico entusiasti di assistere allo spettacolo "Toponomastica" all'anfiteatro della Catena, mentre le marionette e i contastorie di Toni Dimondi e Alessandro Gigli cattureranno l'attenzione di grandi e piccini. Il pubblico non potrà fare a meno di ridere e sorridere con gli esilaranti numeri della Compagnia Follemente e del Collettivo Clown.

Per gli amanti della musica, il festival offre una selezione eclettica e coinvolgente. Le marching band di Route 99 e BadaBimBumBand porteranno ritmo e allegria per le strade di Veroli. L'atmosfera si farà più intima con i suoni magici della Baracca dei Buffoni e l'omaggio a Fellini di Federico Pieri e Luca Cutrupi con le ombre cinesi e le bolle di sapone luminose.

Non mancheranno momenti di poesia, come l'incredibile performance della Famiglia

Danzante e le emozionanti storie raccontate da Benedetta Giuntini in "Gracilia".

Per ulteriori informazioni sugli spettacoli e gli artisti, è possibile visitare il sito ufficiale del festival. Attivo anche il servizio navetta. Per agevolare l'ingresso al centro storico è attivo il servizio navetta dalle ore 20. Coprirà l'area verolana con fermate a richiesta da Colle del Bagno, zona Cimitero, zona Peticosa. Il servizio sicuro, facile e comodo fermerà a Porta Romana e Piazzale Filippina.

«Il Comune di Veroli organizza questa manifestazione sempre con grande orgoglio, è un qualcosa di unico che affascina abitanti e turisti, tutti indistintamente – sottolineano il sindaco Simone Cretaro e la delegata alla Cultura Francesca Cerquozzi - Con questa iniziativa, Veroli si conferma un punto di riferimento per ricchezza, qualità e varietà degli eventi nel nostro territorio. Ogni appuntamento diventa un irresistibile attrattore per chi vuole poi conoscere la città, la sua storia, i suoi monumenti, le sue tipicità. Sarà un'estate piena di sorprese».