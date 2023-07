Cala il sipario, domani sera, sull'edizione 2023 del "Teatro tra le porte", la tradizionale stagione estiva organizzata dall'amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura e al centro storico, coordinati rispettivamente da Simona Geralico e Rossella Testa, con Atcl e con il contributo della Banca Popolare del Frusinate. Sul palco di piazzale Vittorio Veneto andrà in scena "Roma-Napoli, andata e ritorno", di e con Antonello Fassari e Gino Auriuso, accompagnati dal vivo da Sandro Scapicchio.

Due attori straordinari, due mondi diversi e paralleli come il teatro romano e quello napoletano, l'avanspettacolo e il varietà... Il risultato è uno spettacolo unico e coinvolgente.

Antonello Fassari e Gino Auriuso interpretano il repertorio di Viviani, Fabrizi, Taranto, Pasolini, i sonetti di Trilussa, De Filippo, Belli, Di Giacomo. I due interpreti si fondono in un incontro teatrale dove le migliori sfumature della romanità e la coinvolgente energia partenopea danno vita a una dirompente messa in scena.

L'ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0775/1893548.