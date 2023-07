Entra nel vivo l'estate in Val di Comino e lo fa in grande stile. A partire dal borgo medievale di Gallinaro che ospiterà questa sera la seconda edizione di "Profumo d'Estate". In programma, a partire dalle 19:00, musica d'autore, affidata ai "Maninfaccia" e ovviamente i sapori più genuini della tradizione locale, dove non mancheranno le migliori prelibatezze per ogni palato. Dai formaggi locali ai dolci, la Pro Loco ha voluto regalare agli appassionati del made in Ciociaria una serata che si appresta a bissare il successo dello scorso anno.

"La narrazione del nostro territorio non può prescindere dalla sua cucina – dichiarano gli organizzatori – preservare le tradizioni culturali, favorire la sostenibilità, ma anche promuovere una dieta sana e offrire ai turisti e alla comunità un'esperienza sensoriale unica. Abbiamo voluto esaltare i cosiddetti piatti poveri – continuano - gli stessi che riducono l'assunzione di sostanze chimiche e additivi che molto spesso risultano dannosi per la salute.

La cucina genuina riflette la storia, le tradizioni e la cultura del nostro territorio. Preparare e consumare piatti tradizionali aiuta a mantenere vive le tradizioni culinarie preservandone il patrimonio culturale. Così come abbiamo voluto favorire l'uso di ingredienti locali e di stagione – concludono - un piccolo passo verso la riduzione dell'impatto ambientale legato al trasporto e alla produzione di alimenti industriali".

Dunque un'esperienza sensoriale autentica, fatta di sapori e appunto di profumi, in grado di suscitare ai fruitori, per lo più emigranti, quelle emozioni legate in maniera indissolubile alla memoria e alla tradizione.